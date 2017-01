Eine Milliarde Dollar: Rocket verwaltet jetzt Europas größten Internet-Fonds

Der Rocket Internet Capital Partners Fonds schließt mit Zusagen in Höhe von einer Milliarde US-Dollar. Dem Unternehmen zufolge ist es der größte europäische Fonds im Internet-Sektor.

Rocket Internet sammelt eine Milliarde US-Dollar von Investoren ein

Der Rocket Internet Capital Partners Fonds hat die Obergrenze von einer Milliarde US-Dollar erfolgreich erreicht. Der Fonds unterstützt Internet-Unternehmen in allen Wachstumsphasen. Dabei wird besonderes Augenmerk auf Firmen aus den Bereichen E-Commerce, Fintech und Software gelegt. Laut Angaben von Rocket Internet stammt das Geld unter anderem von Finanzinstituten, Pensionskassen, Stiftungen und Privatpersonen.

Der Rocket Internet Capital Partners Fonds hat seine Obergrenze von einer Milliarde US-Dollar erreicht. (Foto: Rocket Internet)

Mit dem Capital Partners Fonds agiert Rocket Internet noch stärker als Investor, statt als Inkubator. Auf der Digitalkonferenz DLD in München äußerte sich Rocket-Chef Oliver Samwer zum Wandel der Startup-Schmiede in Richtung Investor: Seinen Investoren sei es egal, wie er Geld verdiene – also als Inkubator oder durch Investments. Besonders dem schwedischen Rocket-Großinvestor Kinnevik schmeckt der allmähliche Strategiewechsel von Rocket in Richtung Investitionen nicht. Aus Kinnevik-Kreisen ist die Sorge zu hören, dass Rocket Internet damit zur Konkurrenz wird.

Rocket Internet: Europas größter Internet-Fonds

Mit der Investitionssumme von einer Milliarde US-Dollar ist der Capital Partners Fonds Europas größter Early-Stage- und Wachstums-Fonds im Internet-Sektor. Firmenchef Samwer erklärt dazu: „Die Zusagen in Höhe von einer Milliarde US-Dollar reflektieren das große Interesse führender Investoren an Rocket Internet Capital Partners Fonds, die von der attraktiven Anlagemöglichkeit des Fonds überzeugt sind.“

