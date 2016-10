Galaxy S8 und Note 8: Samsung bestätigt 2017er Topmodelle

Mit einer Meldung zum Note–7-Rücknahmeprozess hat Samsung gleich zwei neue, noch unangekündigte Geräte bestätigt: das Galaxy S8 und das Galaxy Note 8 – das gabs noch nie.

Samsung Galaxy S8 und Note 8: Samsung verspricht Vergünstigungen wegen Note-7-Dilemma

Samsung gibt sich redliche Mühe, die Wogen nach dem Note-7-Dilemma zu glätten. Nachdem das High-End-Phablet vor Kurzem komplett zurückgerufen wurde, hat der südkoreanische Branchenprimus – vorerst nur im Heimatland – ein großes Rückrufprogramm lanciert: Kunden, die ihr Note 7 zurückgeben, erhalten das aktuelle Galaxy S7 oder S7 edge (Test) zum vergünstigten Preis und den Nachfolger auch.

Südkoreanische Note-7-Kunden, die das Note 7 gegen ein Galaxy S7 oder Galaxy S7 edge eingetauscht haben und Mitglied des Galaxy-Clubs sind, müssen als Wiedergutmachung nur zwölf der eigentlich 24 Monatsraten zahlen. Anschließend können sie früher und ohne Aufpreis auf ein neues Galaxy S8 oder Galaxy Note 8 upgraden. Mitglieder des Galaxy-Clubs, den es derzeit nur in Südkorea gibt, können sich Samsung-Smartphones über monatliche Raten im Zweijahresturnus finanzieren.

Das Samsung Galaxy Note 7 gibt es nicht mehr – dafür aber bald ein Note 8. (Bild: Samsung)

Mit diesen Informationen bestätigt das Unternehmen nicht nur die Namen und Existenz der 2017er Topmodelle, sondern entkräftet zugleich einige Gerüchte. Denn in den letzten Wochen kursierten Imformationen, denen Samsung zufolge Samsung im im nächsten Jahr nur ein Gerät ankündigen solle. Ferner hieß es, dass der Ruf der Note-Serie derart angeschlagen sei, dass Samsung sie einstellen könnte. Mit der offiziellen Meldung lösen sich all diese Gerüchte in Wohlgefallen auf.

Samsung Galaxy S8 wird im Februar erwartet

Die Front des Samsung Galaxy S8 soll vollständig ohne Bezel sein – beim iPhone 8 soll Apple genauso vorgehen. (iPhone-8-Konzept: Veniamin Geskin)

Während abgesehen vom Namen nichts über das Note 8 bekannt ist, kursieren über das Galaxy S8 diverse handfeste Details - nicht zuletzt, weil Samsung in den letzten Wochen einige neue Komponenten vorgestellt hat. So können wir damit rechen, dass das Samsung Galaxy S8 einen Exynos-Prozessor an Bord haben wird, der im Zehn-Nanomter-Verfahren gefertigt wird, der von bis zu acht Gigabyte RAM unterstützt werden könnte. Es wird trotz mutmaßlicher Verzögerungen bei der Entwicklung des S8 um zwei Wochen davon ausgegangen, dass Samsung sein Galaxy S8 im Vorfeld des Mobile World Congress 2017 in Barcelona vorstellen wird.

via www.sammobile.com