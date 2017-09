Samsung reagiert auf iPhone X mit faltbarem Smartphone – 2018

Samsung wollte Apple den Dienstag nicht komplett überlassen, und so meldete sich DJ Koh, seines Zeichens Chef der Mobilsparte Samsungs, zu Wort und kündigte für das nächste Jahr das erste flexible Smartphone an. Das Gerät solle unter der Marke Galaxy Note präsentiert und dürfte somit der Nachfolger des Galaxy Note 8 werden.

„As the head of the business, I can say our current goal is next year.“ –DJ Koh