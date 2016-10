Galaxy Note 7: Samsung hat den Akku nur intern getestet

Nachdem das Samsung Galaxy Note 7 offiziell vom Markt genommen wurde, kommen neue Details ans Tageslicht: entgegen üblicher Praxis wurden die Akkus lediglich intern geprüft.

Samsung Galaxy Note 7: Interne Akku-Tests problematisch

Nach vielen Brandfällen und Unklarheiten über die Ursache der Ausfälle des Galaxy Note 7 ist das Phablet am 11. Oktober final vom Markt genommen worden. Die Suche nach der Fehlerquelle geht aber weiter. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass Samsung die verbauten Akkus lediglich intern getestet haben soll, berichtet das Wall Street Journal.

Mit dieser Vorgehensweise hat Samsung gegen eine gängige Industriepraxis verstoßen, nach der Akkus durch ein unabhängiges Testlabor geprüft werden sollen. Damit ein Smartphone überhaupt in den USA auf den Markt kommen darf, muss unter anderem der Akku von einem der 28 zertifizierten Labors untersucht werden. Entspricht es den Standards, die vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) festgelegt wurden, darf es verkauft werden.

Nach dem Samsung-Galaxy-Note-7-Dilemma muss der Hersteller sein Image wiederherstellen. (Foto: dpa)

Samsung verfügt über ein eigenes CTIA-Labor, in dem der Hersteller seine Akkus getestet und zertifiziert hat. Andere Unternehmen wie Apple, Motorola und andere Hersteller lassen ihre Produkte von externen CTIA-Labors untersuchen. Damit ist Samsung derzeit der einzige Hersteller, der solche Sicherheits-Tests inhouse durchführt. Eddie Forouzan, IEEE-Kommmittee-Mitglied, – der Einrichtung, die den Batterie-Test entwickelt hat –, ist der Auffassung, dass durch intern durchgeführte Tests womöglich Interessenskonflikte entstehen könnten.

Nach Aussagen eines Samsung-Sprechers habe man im Laufe der internen Tests keinerlei Fehler finden können. Dieses Resultat hat zahlreiche Note-7-Geräte jedoch nicht davor bewahrt, in Flammen aufzugehen. Samsung werde die Angelegenheit nicht auf sich beruhen lassen, so ein Sprecher: Man arbeite unaufhörlich daran, den Fehler zu finden – koste es, was es wolle.

Samsung Galaxy Note 7: Teures Desaster und schwerer Imageschaden

Mit dem Galaxy Note 7 erleidet Samsung nicht nur einen herben finanzielle Schaden: Das Image des Branchenprimus ist nach dem Phablet-Fiasko stark angekratzt. Durch die umfangreiche Berichterstattung über Tech-Medien hinweg, sind Kunden verunsichert, ob nicht auch von anderen Geräten der Marke eine Gefahr ausgehen könnte. Beim nächsten Smartphone-Flaggschiff, dem Samsung Galaxy S8, das im ersten Quartal 2017 auf den Markt kommen soll, muss das Unternehmen einen Hit landen.

@ChrisLietze Frage meiner Eltern gestern, während ich das S7 Edge in der Hand habe: "Das ist aber keines von DIESEN Handys, oder?" 😥 — Daniel Rehn (@danielrehn) October 15, 2016

Zum Weiterlesen: Enorme Verschwendung: Samsungs Note-7-Desaster wird zum Umwelt-Drama und Samsung Galaxy S8: Das soll das nächste Flaggschiff an Bord haben