Viele Bilder und Spezifikationen: Samsung Galaxy S8 (fast) komplett geleakt

Am Wochenende ist das Samsung Galaxy S8 nahezu komplett geleakt worden. Beinahe alle Spezifikationen und viele Presse-Bilder sind schon vor der Vorstellung am Mittwoch an die Öffentlichkeit gelangt.

Samsung Galaxy S8: Für die offizielle Vorstellung bleiben kaum noch Überraschungen

Vom Samsung Galaxy S8 und dem Galaxy S8 Plus sind seit Wochen, nein Monaten, Bilder, Spezifikationen und Details zu den Software-Features im Umlauf – den Sprachassistenten Bixby hat Samsung sogar selbst bestätigt. Jetzt ist wenige Tage vor der offiziellen Vorstellung der beiden neuen Smartphone-Flaggschiffe am 29. März ein Schwall an offiziellen Pressebildern und Spezifikationen des Samsung Galaxy S8 geleakt worden. Nicht der berüchtigte Techleaker Evan Blass ist dieses Mal verantwortlich, sondern Winfuture.de-Redakteur Roland Quandt.

Samsung Galaxy S8 und S8 Plus von vorne und hinten. (Bild: Roland Quandt; Winfuture)

Seinen zusammengetragenen Informationen zufolge werden die Galaxy-S8-Modelle mit 5,8 und 6,2 Zoll in der Diagonale messenden Super-AMOLED-Bildschirmen ausgestattet sein. Beide werden mit einer Auflösung von 2.960 x 1.440 Pixeln aufwarten, die ein Seitenverhältnis von 18,5:9 besitzen. Durch das Seitenverhältnis ist das Display noch stärker gestreckt als beim LG G6. Trotz ihrer enormen Bildschirmgrößen sollen beide S8-Varianten aufgrund des neuen Seiten-Formats dennoch gut zu bedienen sein.

Offizielles Bildmaterial vom Samsung Galaxy S8 in vielen Farben

Der Fingerabdrucksensor wandert neben die Hauptkamera. (Bild: Roland Quandt; Winfuture)

Bereits bekannt ist, dass der frontseitige Homebutton gestrichen und auf die Rückseite neben die Kamera verlagert wird. Zur biometrischen Entriegelung ist zusätzlich ein Iris-Scanner auf der Vorderseite verbaut, der den User schnell, einfach und zuverlässig identifizieren soll, ohne das Smartphone in die Hand nehmen zu müssen. Der Scanner wird laut Quandt als „ultrasicher“ bezeichnet und biete neben der sicheren Authentifizierung auch die Möglichkeit, sensible Daten in einem gesicherten Ordner abzulegen, der nur per vorheriger Identifikation des Nutzers geöffnet werden könne.

Der Fingerabdrucksensor wandert neben die Hauptkamera. (Bild: Roland Quandt; Winfuture)

Selbstredend soll die Hauptkamera eines der Highlights der Smartphones werden: Samsung verbaut auf der Rückseite wie beim Galaxy S7 (edge) einen 12-Megapixel-Sensor mit einer Pixelgröße von 1,4 Mikrometern und einer F/1,7-Blende. Zudem werden Phasen-Erkennung- und Laser-Autofokus an Bord sein – ein optischer Bildstabilisator (OIS) wird, wenngleich noch nicht offiziell bestätigt, ebenso verbaut sein. Auf der Vorderseite werden Quandt zufolge beide Geräte eine Acht-Megapixel-Kamera mit F/1,7-Blende besitzen und über einen Autofokus verfügen. Dieser soll helfen, „hochdynamische Situationen zu erfassen“.

Samsung Galaxy S8 (Plus): Wasserfest, in Europa mit Exynos 8895-Prozessor

Die Größe des internen Flash-Speichern wird in Europa standardmäßig 64 Gigabyte betragen. Dieser wird per Micro-SD-Kartenslot um bis zu 256 Gigabyte erweiterbar sein. Wie die Galaxy-S7-Serie wird sich auch die S8-Reihe kabellos aufladen lassen. Mittels eines neuen optionalen, mit einer samtartigen, also rutschfesten, Oberfläche ausgerüsteten Ladedocks sei das Aufladen sowohl liegend als auch stehend möglich.

Das Samsung Galaxy S8 (Plus) wird wasserfest sein. (Bild: Roland Quandt; Winfuture)

Als Prozessor wird in den europäischen Modellen Samsungs hauseigener Exynos-8895-Achtkern-Chip mit einer Maximaltaktung von 2,5 Gigahertz verbaut sein, der von vier Gigabyte RAM unterstützt wird. Zur weiteren Ausstattung gehören „Gigabit-WLAN inklusive Dual-Band-Support“ (vermutlich WLAN nach AC-Standard), LTE mit bis zu 450 Megabit pro Sekunde, Bluetooth 4.2 und NFC.

Wie zuvor schon an die Öffentlichkeit gelangte, hat der Akku des „kleinen“ Galaxy S8 3.000 Milliamperestunden, der des Plus-Modells 3.500 Milliamperestunden. Bei beiden Geräten klingt die Kapazität erst einmal etwas knapp bemessen – das Huawei P10 mit seinem 5,1-Zoll-Display hat schon einen 3.200 Milliamperestunde-Akku an Bord . Wenn Samsung seine Software aber entsprechend optimiert, könnten die Geräte im Idealfall trotz der 5,8- und 6,2-Zoll-Displays dennoch eine solide Laufzeit liefern.

Biher bekannte Spezifikationen des Samsung Galaxy S8 und S8 Plus im Vergleich

Modell Samsung Galaxy S8 Samsung Galaxy S8 Plus Display 5,8 Zoll WQHD-AMOLED (2.960 x 1.440 Pixel) 6,2 Zoll WQHD-AMOLED (2.960 x 1.440 Pixel) Betriebssystem Android 7.1 Nougat mit Samsung Experience Android 7.1 Nougat mit Samsung Experience Prozessor Exynos 8895 Octa Core oder Snapdragon 835 (regional verschieden) Exynos 8895 Octa Core oder Snapdragon 835 (regional verschieden) Arbeitspeicher 4 GB RAM LPDDR4 4 GB RAM LPDDR4 Interner Speicher 64 GB (per microSD-Karte erweiterbar) 64 GB (per microSD-Karte erweiterbar) Akkukapazität 3.000 mAh (fest verbaut) 3.500 mAh (fest verbaut) Hauptkamera 12 MP, f/1.7-Blende; optischer Bildstabilisator 12 MP (Dual-Sensor), f/1.7-Blende; optischer Bildstabilisator Frontkamera 8 MP mit AF 8 MP mit AF Konnektivität WLAN 802.11 a/b/g/n/ ac, Bluetooth 4.2, GPS, LTE Cat. 11 WLAN 802.11 a/b/g/n/ ac, Bluetooth 4.1, GPS, LTE Cat. 11 Sonstiges Fingerabdrucksensor, Irisscannner, Dual-SIM (optional), Wireless-Charging, wasser- und staubdicht (nach IP68) Fingerabdrucksensor, Irisscannner, Dual-SIM (optional), Wireless-Charging, wasser- und staubdicht (nach IP68) Abmessungen 148,9 x 68,1 x 8,0 mm 152,38 x 78,51 x 7,94 mm Gewicht 151 g n.a Farben Schwarz, Orchideen-Grau, Silber, Gold und Blau (unbestätigt) Schwarz, Orchideen-Grau, Silber, Gold und Blau (unbestätigt) Preis (UVP) 799 Euro (vermutlich) 899 Euro (vermutlich)

Darüber hinaus werden das S8 und S8 Plus wie ihre Vorgänger nach Industriestandard IP68 zertifiziert sein und sind somit wasser- und staubdicht. Sie würden dadurch einen 30-minütigen Tauchgang in 1,5 Meter Wassertiefe überstehen. Beide Geräte sollen Stereolautsprecher und eine 3,5-Millimeter-Audiobuchse verbaut haben. Das Samsung Galaxy S8 wird laut Quandt 151 Gramm wiegen, über das Gewicht des Plus-Modells gibt es noch keine Informationen – beide sollen aber etwa acht Millimeter dick sein.

Samsung wird sowohl das Galaxy S8 als auch das Galaxy S8 Plus in den Farben Schwarz, Orchideen-Grau, Silber, Gold und Blau anbieten. Der Preis der Geräte gilt auch schon als ziemlich sicher: Das Samsung Galaxy S8 soll für 799 Euro auf den Markt kommen, das Samsung Galaxy S8 Plus wird nach aktuellem Stand 899 Euro kosten.

Umfangreiches Angebot an Zubehör für das Samsung Galaxy S8 geplant

Nicht nur über die beiden Smartphones ist Quandt gestolpert, sondern er hat bereits viel Zubehör für das Samsung Galaxy S8 (Plus) entdecken können. Unter anderem ist er auf Cases, Flip-Cover und die Dex-Station gestoßen. Letztere dient einerseits als Ladestation, andererseits soll das Dock dazu genutzt werden können, die Smartphones mit Keyboard, Maus und Display zu verbinden und sie als Desktopersatz einzusetzen.

Viel bleibt nicht mehr für die Vorstellung am 29. März übrig, wir werden dennoch zeitnah berichten.

Samsung Dex-Station. (Bild: Roland Quandt; Winfuture)

