Samsung Galaxy S8: Das soll das Smartphone an Bord haben – und so könnte es aussehen

Das Samsung Galaxy S8 wird das nächste Flaggschiff der Südkoreaner und nach dem Note-7-Debakel ein äußerst wichtiges Produkt. Was wir bisher über das S8 zu wissen glauben.

Samsung Galaxy S8: Der wichtige Rettungsanker nach dem Note-7-Fiasko

Bei Samsung ging es seit dem Galaxy S6 wieder richtig bergauf, mit der Galaxy S7-Serie (Test) konnte der südkoreanische Branchenprimus einen weiteren Erfolg hinlegen. Dann kam das Galaxy Note 7, mit dem Samsung sich gegen das iPhone 7 (Plus, Test) positionieren wollte. Das Phablet erhielt in den Tests Höchstnoten – Samsung hatte also erfolgreich abgeliefert. Doch dann kam der tiefe Fall: Zahlreiche Berichte über Überhitzungen des Akkus inklusive Brandgefahr und letztlich der kompletten Einstellung des High-End-Phablets.

Das Samsung Galaxy Note 7 ist tot. Das Samsung Galaxy S8 muss das Dilemma ausbaden. (Bild: Samsung)

Neben immensen Kosten und sinkendem Gewinn, die auf Samsung durch den Rückruf und das Ende des Note 7 zukommen, ist der Imageschaden noch als weitaus größer zu bewerten. Ein neues, besseres und vor allem auch sicheres Smartphone muss es wieder richten: Auf dem Samsung Galaxy S8, das laut Samsung das nächste Topmodell wird, lasten entsprechend hohe Erwartungen.

Samsung Galaxy S8 im neuen Design – ohne Hardware-Homebutton

Obwohl es noch einige Wochen hin sind, bis das Galaxy S8 vorgestellt wird, kursieren schon viele Gerüchte und Details über das Smartphone-Flaggschiff. Eigentlich sollten wir besser im Plural vom S8 schreiben, denn es werden abermals zwei Modelle erwartet. Die beiden Geräte sollen die Codenamen Dream und Dream2 tragen und die Modellnummern SM-G950 und SM-G955 besitzen.

Case-Leak: So könnte das Samsung Galaxy S8 aussehen. (Bild: Mobilefun, via Sammobile)

Den jüngsten, plausiblen Gerüchten zufolge, werden die neuen Galaxy-S8-Modelle von Grund auf neu gestaltet – nach zwei Jahren mit einem leicht geänderten, aber raffinierten Design, ist es auch wieder an der Zeit. Außerdem sollte nicht vergessen werden, dass Apple 2017 das zehnjährige iPhone-Jubiläum feiert und mit dem iPhone 8 sehr wahrscheinlich ein rundum neu designtes Smartphone präsentieren wird. Samsung muss also ordentlich vorlegen.

Ein weiterer Case-Leak soll das nahezu randlose Samsung Galaxy S8 zeigen – der Blitz sitzt dort wo er sollte. (Bild: GSM Arena)

Source: Galaxy S8 will completely ditch hardware navigation keys, Samsung is switching to all soft keys with 3D touch-like functionality. — David Ruddock (@RDR0b11) December 28, 2016

Genau das scheint auch der Fall zu sein – wenn es denn stimmt, was die südkoreanische Zeitung ET-News schreibt und durch Techleaker Evan Blass auf Venture Beat bestätigt wird. Die Front der Galaxy S8-Modelle soll aus einem alles abdeckenden Display-Element bestehen – es soll gewissermaßen ein Voll-Display-Smartphone ganz ohne Bezel werden. Der markante Hardware-Homebutton dürfte aufgrund des fehlenden Platzes gestrichen werden. Der Fingerabdruck-Sensor wird uns zwar erhalten bleiben, aber laut Blass auf die Rückseite verlegt werden. Die ältere Theorie, dass der vor einigen Wochen vorgestellte Fingerabdrucksensor von Synaptics verbaut wird, der durch das Displayglas funktioniert, ist damit wohl erledigt.

Mit dem Galaxy S8 wird Samsung die klassischen Smartphones, bei denen das Display nur auf der Front verbaut ist, Geschichte werden lassen. Denn beide Modelle – eines mit 5,8 und ein größeres mit 6,2 Zoll – sollen ein Edge-Display erhalten. Dadurch schmiegt sich der Screen wie beim S7 edge und dem Note 7 um die Gehäuseseiten.

Passend fürs Galaxy S8: Samsung hat im Sommer 2016 ein 4K-Display vorgestellt. (Foto: UploadVR)

In Sachen Displayauflösung soll Samsung Gerüchten zufolge beim 5,8-Zoll- als auch beim 6,2-Zoll-Modell auf ein WQHD-Display mit 2.560 x 1.440 Pixeln (oder auch 2K) setzen – auf 4K scheint Samsung noch nicht zu wechseln. Allerdings soll Samsung erneut die Displayqualität anheben: Statt einer Pentile-Matrix soll auf ein RGB-Layout gesetzt werden. Davon dürfte einerseits der Stromverbrauch profitieren, andererseits soll auch die Lebensdauer erhöht werden. Eine 4K-Auflösung wäre für VR-Inhalte allerdings durchaus willkommen.

Ähnlich wie beim LG G6 das einen 5,7 Zoll-Screen im 9:18-Format besitzen wird, soll Samsung bei seinen Galaxy-S8-Modellen mit einem 18,5:9-Format vom branchenüblichen 16:9-Screen abweichen. Durch das Display-Format soll Samsung es trotz größeren Displaydiagonalen es erreichen können, die neue Galaxy-Generation nicht breiter werden zu lassen als die Galaxy S7-Geräte, schreibt David Ruddock, Redaktionsleiter des renommierten Android-Blogs Android-Police auf Twitter.

BTW, lest the 5.8/6.2" figures deter you: the aspect ratio means the S8/S8+ phones will be no wider at all than the S7/S7 edge. Exact match. — David Ruddock (@RDR0b11) January 26, 2017

Zwei Werbeclips von Samsung-Display könnten auf die enorm gute Body-to-Display-Ratio des Galaxy s8 und neue AMOLED-Displays hinweisen:

Die mutmaßlichen Abmessungen des Samsung Galaxy S8 Plus, inklusive Größenvergleich mit dem Galaxy S7 edge. (Bild: GSM Arena)

Im Januar aufgetauchte Skizzen des Galaxy S8 und Galaxy S8 Plus deuten darauf hin, dass Samsung tatsächlich 5,7/8- und 6,2 Zoll-Displays verbaut, die Abmessungen der neuen Modelle sich aber dennoch wenig von den Vorjahres-Topmodellen unterscheiden könnten. Denn den Skizzen zufolge sollen das Galaxy S8 Plus/S8 trotz der immensen Displays mit Maßen von 152,38 x 78,51 x 7,94 Millimetern bzw. 140,14 x 72,20 x 7,30 Millimetern noch relativ kompakt bleiben. Zum Vergleich: das Galaxy S7 edge misst 150,9 x 72,6 x 7,7, das S7 142,4 x 69,6 x 7,9 Millimeter.

Die mutmaßlichen Abmessungen des Samsung Galaxy S8, inklusive Größenvergleich mit dem Galaxy S7. (Bild: GSM Arena)

Weiter halten sich die Gerüchte, dass Samsung in Apples Fußstapfen treten könnte und seinen Flaggschiff-Smartphones druckempfindliche Displays wie bei Apples Force Touch verabreicht – dieses Feature bestätigt auch Evan Blass. Mithilfe dieser Funktion ist es beim iPhone 6s und 7 möglich, auf sekundäre Funktionen direkt vom Homescreen zuzugreifen, ohne sich umständlich durch das Menü der Apps zu hangeln. Es ist aber genauso möglich, dass Samsung auf die in Android 7.1 integrierten App-Shortcuts zurückgreift, die keinerlei zusätzliche Hardwareanforderungen voraussetzen. Diese Funktion können alle Hersteller von Android-Smartphones und -Tablets mit dem Update auf Android 7.1.1 Nougat auf ihre Hardware bringen.

Auf dem Foto sollen die Frontpanels des Galaxy S8 und S8 Plus zu sehen sein – beide besitzen extrem schmale Ränder und außerordentlich viele Auslassungen für Sensoren:

Według mojego dostawcy szkieł S8 nie będzie miał wersji flat O.o Ma być S8 i S8 Plus. Do tej pory się nie mylił… pic.twitter.com/sExMoISPY4 — DforDesign (@dfordesign) January 16, 2017

Mutmaßliche Spezifikationen des Samsung Galaxy S8 und S8 Plus im Vergleich

Modell Samsung Galaxy S8 Samsung Galaxy S8 Plus Display 5,7 Zoll WQHD-AMOLED (2.560 x 1.740 Pixel) 6,2/6,3 Zoll WQHD-AMOLED (2.560 x 1.440 Pixel) Betriebssystem Android 7.1 Nougat mit Samsung Experience Android 7.1 Nougat mit Samsung Experience Prozessor Exynos 8895 Octa Core oder Snapdragon 835 (regional verschieden) Exynos 8895 Octa Core oder Snapdragon 835 (regional verschieden) Arbeitspeicher 6 GB RAM LPDDR4 6 GB RAM LPDDR4 Interner Speicher 64 GB (per microSD-Karte erweiterbar) 64 GB (per microSD-Karte erweiterbar) Akkukapazität n.a. (fest verbaut) n.a. (fest verbaut) Hauptkamera 12 MP, f/1.7-Blende; optischer Bildstabilisator 12 MP (Dual-Sensor), f/1.7-Blende; optischer Bildstabilisator Frontkamera 8 MP mit AF 8 MP mit AF Konnektivität WLAN 802.11 a/b/g/n/ ac, Bluetooth 5.0 (?), GPS, LTE Cat. 11 WLAN 802.11 a/b/g/n/ ac, Bluetooth 5.0 (?), GPS, LTE Cat. 11 Sonstiges Fingerabdrucksensor, Dual-SIM (optional), Wireless-Charging, wasser- und staubdicht Fingerabdrucksensor, Dual-SIM (optional), Wireless-Charging, wasser- und staubdicht Abmessungen 140,14 x 72,20 x 7,30 mm 152,38 x 78,51 x 7,94 mm Gewicht n.a. n.a Farben Schwarz, Weiß und Gold (unbestätigt) Schwarz, Weiß und Gold (unbestätigt) Preis (UVP) n.a. n.a.

Keine Dual-Cams: Samsung Galaxy S8 mit 12-Megapixel-Sensor

Die Clear-Sight-Technologie von Qualcomm könnte im Samsung Galaxy S8 verbaut werden – vielleicht hat Samsung aber auch eine eigene Lösung parat. (Bild: Qualcomm)

Seit längerer Zeit wird spekuliert, dass Samsung eine Dual-Kamera verbauen könnte, um eine noch bessere Bildqualität aus den kleinen Sensoren herauskitzeln und durch gespeicherte Tiefeninformationen nachträglich den Fokus ändern zu können. Eine Inspiration dafür könnten auch LG, Huawei oder Apple mit seinem iPhone 7 Plus dargestellt haben. Laut Sammobile soll Samsung rückseitig einen 12- und 13-Megapixel-Sensor verbauen, andere Quellen berichten von einer Kombination aus einer 16- und einer Acht-Megapixel-Kamera. Für die Dual-Kamera könnte beispielsweise die Clear-Sight-Technologie von Samsungs engem Partner Qualcomm zum Einsatz kommen – das ist aber reine Spekulation unsererseits.

Nach den Informationen, die Evan Blass vorliegen, soll Samsung aber wie bei den S7-Modellen eine 12-Megapixel-Hauptkamera mit f/1.7-Blende einsetzen. Die Hauptkamera soll allerdings mittels künstlicher Intelligenz Objekte erkennen und verarbeiten können. Frontseitig kommt letzten Berichten zufolge eine Acht-Megapixel-Kamera mit Autofokus zum Einsatz, den Samsung „Smart-AF“ nennen könnte. Dort wird wie beim Galaxy Note 7 zudem ein Irisscanner integriert sein, mit dem Nutzer sich per Auge authentifizieren können.

Qualcomm- und Samsung-Prozessoren mit Zehn-Nanometer-Bauweise erwartet

Apropos Qualcomm: Samsung wird wie in diesem Jahr abermals an der Produktion des nächsten High-End-Chips von Qualcomm, dem Snapdragon 835, beteiligt sein. Dieser wird wie der nächste hauseigene Exynos-Chip 8895 im Zehn-Nanometer-Verfahren gefertigt werden und dadurch unter anderem besonders stromsparend sein. Der neue Exynos-Chip scheint einem aufgetauchten Benchmark zufolge mit 70 Prozent mehr Leistung aufzuwarten als der 8890-Chip, der im Galaxy S7 verbaut ist. Außerdem könnte er mit bis zu drei Gigahertz getaktet sein. Beim Arbeitsspeicher könnte Samsung LPDDR4-Riegel in Zehn-Nanometer-Bauweise mit bis zu sechs Gigabyte verbauen – entsprechende Speicher hatte der Konzern im Oktober vorgestellt. Blass geht indes lediglich von vier Gigabyte RAM aus. Der interne Flashspeicher soll bis zu 256 Gigabyte groß sein, das kleinste Modell soll immerhin ein 64 Gigabyte-Speichermodul verbaut haben.

USB-Typ-C-Audio statt Kopfhörerbuchse – wohl eher nicht

Schenkt man einem Bericht des Magazins Digital Music New Glauben, so könnte nach Apple auch Samsung der 3,5-Millimeter-Kopfhörerbuchse einen Todesstoß versetzen. Das Medium will erfahren haben, dass Samsung auf einen proprietären Audioanschluss setzen will. Wir halten diese Meldung in dieser Form allerdings für wenig glaubhaft.

Laut Blass wird das Samsung Galaxy S8 eine Audiobuchse besitzen. (Foto: Venture Beat)

Wie Evan Blass mit einem ersten Foto (siehe oben) des Galaxy S8 bestätigen kann, bleibt uns die Audiobuchse erhalten. Ungeklärt ist, ob das Galaxy S8 Stereolautsprecher erhalten wird, die womöglich von Harman stammen könnten. Wir erinnern uns: Samsung hatte Mitte November angekündigt, das Unternehmen übernommen zu haben.

Software: S-Voice wird durch den smarten Assistenten Viv oder Bixby ersetzt

Dass das Galaxy S8 mit Android 7.1.1 Nougat und der hauseigenen Nutzeroberfläche Touchwiz – mittlerweile offenbar in Samsung-Experience umbenannt – kommen wird, dürfte nahe liegen. Interessanter wird es bei den weiteren Funktionen: Neben der der eigenen VR-Lösung „Gear VR“ dürfte auch Googles Daydream-View-Support an Bord sein, sodass das Galaxy S8 beide VR-Plattformen verwenden kann.

Viv soll Samsungs S Voice ablösen. (Bild: Viv)

Darüber hinaus wird Samsung einen neuen Sprachassistenten integrieren. Das nicht sonderlich gute S-Voice wird gestrichen und gegen den jüngst gekauften digitalen Assistenten Viv ausgetauscht. Dieses Detail hat Samsung sogar offiziell bestätigt. Viv, der von Samsung Bixby genannt wird, ist ein neuer digitaler Assistent der Siri-Erfinder, der interessanterweise laut Entwicklern ein „intelligentes Interface für alles“ sein soll. Es ist also durchaus möglich, dass der Google Assistant, Googles Weiterentwicklung von Google Now mit künstlicher Intelligenz, nicht auf dem Galaxy S8 landen wird – oder Samsung integriert gar beide. Wie Sammobile berichtet, wird Bixby offenbar mindestens für die hauseigenen System-Apps genutzt werden.

Samsung Galaxy S8 soll per „Samsung DeX“ als „Desktop-Rechner“ genutzt werden können

Während Google seine mobile Plattform mit Android 8.0 „O“ fit für den Desktop zu machen scheint, könnte Samsung mit dem Galaxy S8 schon einen Schritt weiter sein. Blass und Sammobile schreiben, dass das Galaxy S8 mithilfe einer Docking-Station und entsprechenden Software-Erweiterungen wie Microsofts Continuum wie ein Desktop-Rechner mit Keyboard und Maus verwendet werden kann.

Samsung Galaxy S8 als Desktop-Ersatz: Die Dex-Station scheint bestätigt. (Bild: Sammobile)

Vorstellung und Preis: Wann kommt das Samsung Galaxy S8?

Auch wenn Samsung jetzt aufgrund des Note-7-Fiaskos eine große Lücke zu füllen hat, gehen wir davon aus, dass die neuen Galaxy-S8-Modelle nicht vor Ende Februar das Licht der Welt erblicken werden. Die Smartphone-Topmodelle sollten idealerweise bestens auf ihre Sicherheit geprüft und nicht überhastet auf den Markt gebracht werden.

Angesichts dessen, dass Samsung in den letzten Jahren seine Smartphone-Flaggschiffe im Vorfeld eines Unpacked-Events in Barcelona zum Mobile World Congress (MWC) enthüllt hat, könnte das aus Tradition auch 2017 der Fall sein. Im Zuge der Veröffentlichung der Resultate der Note-7-Untersuchung erklärte Samsungs Mobile-Chef Koh Dong-jin an, dass man sich in diesem Jahr gegen die Ankündigung des 2017er Flaggschiffs zum MWC 2017 entschieden habe. Als neues Datum steht nun der 29. März für ein Unpacked-Event im Raum. Als gesichert gilt der Termin aber weiterhin nicht.

#S8 is READY & will be present to mwc,though NOT showcased to big public.. Little bird told me 3/29 , available w17, from 849 !!! #galaxyS8 — Ricciolo (@Ricciolo1) January 16, 2017

Eines ist indes sicher: Das nächste Jahr wird für Samsung extrem wichtig. Das zeigen auch die zuletzt aufgetauchten Erwartungen an die für 2017 erwarteten Umsätze: Das Unternehmen will nächstes Jahr einen operativen Gewinn von 25 Milliarden US-Dollar erzielen. Dieser höhere Umsatz könnte unter anderem durch einen höheren Verkaufspreis erzielt werden – angeblich sollen die S8-Modelle teurer werden als die aktuelle Galaxy-S-Reihe. Laut Blass soll das kleine Modell ab 799 Euro und das Galaxy S8 Plus ab 899 Euro verkauft werden – beide sollen ab dem 21. April in den Handel kommen.

