Samsung Galaxy S8: Das soll das nächste Flaggschiff an Bord haben

Das Samsung Galaxy S8 wird das nächste Flaggschiff der Südkoreaner und nach dem Note-7-Debakel ein äußerst wichtiges Produkt. Was wir bisher über das S8 zu wissen glauben.

Samsung Galaxy S8: Der wichtige Rettungsanker nach dem Note-7-Fiasko

Bei Samsung ging es seit dem Galaxy S6 wieder richtig bergauf, mit der Galaxy S7-Serie (Test) konnte der südkoreanische Branchenprimus einen weiteren Erfolg hinlegen. Dann kam das Galaxy Note 7, mit dem Samsung sich gegen das iPhone 7 (Plus, Test) positionieren wollte. Das Phablet erhielt in den Tests Höchstnoten – Samsung hatte also erfolgreich abgeliefert. Doch dann kam der tiefe Fall: Zahlreiche Berichte über Überhitzungen des Akkus inklusive Brandgefahr und letztlich der kompletten Einstellung des High-End-Phablets.

Das Samsung Galaxy Note 7 ist tot. Das Samsung Galaxy S8 muss das Dilemma ausbaden. (Bild: Samsung)

Neben immensen Kosten und sinkendem Gewinn, die auf Samsung durch den Rückruf und das Ende des Note 7 zukommen, ist der Imageschaden noch als weitaus größer zu bewerten. Ein neues, besseres und vor allem auch sicheres Smartphone muss es wieder richten: Auf dem Samsung Galaxy S8, das laut Samsung das nächste Topmodell wird, lasten entsprechend hohe Erwartungen.

Samsung Galaxy S8 im neuen Design – ohne Hardware-Homebutton

Obwohl es noch etwa ein halbes Jahr dauert, bis das Galaxy S8 vorgestellt wird, kursieren schon viele Gerüchte und Details über das Smartphone-Flaggschiff. Eigentlich sollten wir besser im Plural vom S8 schreiben, denn es werden abermals zwei Modelle erwartet. Die beiden Geräte sollen die Codenamen Dream und Dream2 tragen und die Modellnummern SM-G950 und SM-G955 besitzen.

Die Front des Samsung Galaxy S8 könnte vollständig ohne Bezel sein – beim iPhone 8 soll Apple genauso vorgehen. (iPhone-8-Konzept: Veniamin Geskin)

Den jüngsten, plausiblen Gerüchten zufolge, werden die neuen Galaxy-S8-Modelle von Grund auf neu gestaltet – nach zwei Jahren mit einem leicht geänderten, aber raffinierten Design, ist es auch wieder an der Zeit. Außerdem sollte nicht vergessen werden, dass Apple 2017 das zehnjährige iPhone-Jubiläum feiert und mit dem iPhone 8 sehr wahrscheinlich ein rundum neu gestaltetes Smartphone präsentieren wird. Samsung muss also ordentlich vorlegen.

Genau das scheint auch der Fall zu sein – wenn es denn stimmt, was die südkoreanische Zeitung ET-News schreibt. Die Front der Galaxy S8-Modelle soll aus einem alles abdeckenden Display-Element bestehen – es soll gewissermaßen ein Voll-Display-Smartphone ganz ohne Bezel werden. Der markante Hardware-Homebutton wird vermutlich durch einen virtuellen Button im unteren Bereich des Displays ersetzt – das berichtete zuletzt auch Sammobile. Der Fingerabdruck-Sensor soll dennoch erhalten bleiben und durch das Display-Glas hindurch funktionieren – das Galaxy S8 könnte das erste Smartphone mit optischer Fingerabdruckerkennung werden. Konkurrent Apple hat ähnliche Pläne – ein entsprechendes Patent ist schon aufgetaucht.

Vorbild Sharp: Die Japaner haben Anfang Oktober ein Smartphone beinahe ohne Rahmen gezeigt. (Foto: The Verge)

Mit dem Galaxy S8 könnte Samsung die klassischen Smartphones, bei denen das Display nur auf der Front verbaut ist, Geschichte werden lassen. Denn man munkelt, dass das Unternehmen beide Modelle – ein größeres mit 5,5 Zoll-Display und ein kleineres – mit einem Edge-Display versehen will. Damit schmiegt sich der Screen wie beim S7 edge und dem Note 7 um die Gehäuseseiten.

Passend fürs Galaxy S8: Samsung hat im Sommer dieses Jahres schon ein 4K-Display vorgestellt. (Foto: UploadVR)

In Sachen Displayauflösung soll Samsung Gerüchten zufolge beim kleinen 5,1-Zoll-Modell auf ein WQHD-Display mit 2.560 x 1.440 Pixeln (oder auch 2K) setzen, beim 5,5-Zoller wird gar ein 4K-Display (3.840 x 2.160 Pixel mit 806 ppi) erwartet – letzten Informationen zufolge soll Samsung aber bei beiden Modellen bei der WQHD-Auflösung bleiben, da die Technologie noch nicht so weit gediehen ist. Allerdings soll Samsung erneut die Displayqualität anheben: statt einer Pentile-Matrix, soll auf ein RGB-Layout gesetzt werden. Davon dürfte einerseits der Stromverbrauch profitieren, andererseits soll auch die Lebensdauer erhöht werden. Eine 4K-Auflösung wäre für VR-Inhalte allerdings durchaus willkommen.

Andere Quellen sprechen sogar von noch größeren Displaydiagonalen, mit denen insbesondere Note-7-Kunden abgeholt werden sollen: Die Standardausführung des S8 soll über ein 5,7-Zoll-Display verfügen, beim größeren „Galaxy S8 Plus“ könnten es möglicherweise sogar 6,2 Zoll werden. Durch die kompaktere, rahmenlose Bauform sollen die Abmessungen sich trotzdem nicht merklich von den 2016er S7-Modellen unterscheiden.

Kommt das Samsung Galaxy S8 mit App-Shortcuts wie beim Google Pixel, oder mit Force-Touch-Display? (Foto: t3n)

Weiter halten sich die Gerüchte, dass Samsung in Apples Fußstapfen treten könnte und seinen Flaggschiff-Smartphones druckempfindliche Displays wie bei Apples Force Touch verabreicht. Mithilfe dieser Funktion ist es beim iPhone 6s und 7 möglich, auf sekundäre Funktionen direkt vom Homescreen zuzugreifen, ohne sich umständlich durch das Menü der Apps zu hangeln. Es ist aber genauso möglich, dass Samsung auf die in Android 7.1 integrierten App-Shortcuts zurückgreift, die keinerlei zusätzliche Hardwareanforderungen voraussetzen. Diese Funktion können alle Hersteller von Android-Smartphones und -Tablets mit dem Update auf Android 7.1.1 Nougat auf ihre Hardware bringen.

Samsung Galaxy S8 wahrscheinlich mit Dual-Sensor-Kamera – vielleicht auch nicht

Die Clear-Sight-Technologie von Qualcomm könnte im Samsung Galaxy S8 verbaut werden – vielleicht hat Samsung aber auch eine eigene Lösung parat. (Bild: Qualcomm)

Seit längerer Zeit wird spekuliert, dass Samsung eine Dual-Kamera verbauen könnte, um eine noch bessere Bildqualität aus den kleinen Sensoren herauskitzeln und durch gespeicherte Tiefeninformationen nachträglich den Fokus ändern zu können. Eine Inspiration dafür könnten auch LG, Huawei oder Apple mit seinem iPhone 7 Plus dargestellt haben. Laut Sammobile soll Samsung rückseitig einen 12- und 13-Megapixel-Sensor verbauen, andere Quellen berichten von einer Kombination aus einer 16- und einer Acht-Megapixel-Kamera. Für die Dual-Kamera könnte beispielsweise die Clear-Sight-Technologie von Samsungs engem Partner Qualcomm zum Einsatz kommen – das ist aber reine Spekulation unsererseits. Ein neuer Bericht besagt wiederum, dass Samsung möglicherweise einem einfachen Sensor-Setup treu bleibt, oder wie Apple nur beim großen Modell auf eine Dual-Kamera setzt. Frontseitig kommt letzten Berichten zufolge eine Acht-Megapixel-Kamera mit Autofokus zum Einsatz, den Samsung „Smart-AF“ nennen könnte.

Qualcomm- und Samsung-Prozessoren mit Zehn-Nanometer-Bauweise erwartet

Apropos Qualcomm: Samsung wird wie in diesem Jahr abermals an der Produktion des nächsten High-End-Chips von Qualcomm, dem Snapdragon 835, beteiligt sein. Dieser wird wie der nächste hauseigene Exynos-Chip 8895 im Zehn-Nanometer-Verfahren gefertigt werden und dadurch unter anderem besonders stromsparend sein. Der neue Exynos-Chip scheint einem aufgetauchten Benchmark zufolge mit 70 Prozent mehr Leistung aufzuwarten als der 8890-Chip, der im Galaxy S7 verbaut ist. Außerdem könnte er mit bis zu drei Gigahertz getaktet sein. Beim Arbeitsspeicher könnte Samsung LPDDR4-Riegel in Zehn-Nanometer-Bauweise mit bis zu sechs Gigabyte verbauen – entsprechende Speicher hatte der Konzern im Oktober vorgestellt. Der interne Flashspeicher soll bis zu 256 Gigabyte groß sein.

USB-Typ-C-Audio statt Kopfhörerbuchse?

Schenkt man einem Bericht des Magazins Digital Music New Glauben, so könnte nach Apple auch Samsung der 3,5-Millimeter-Kopfhörerbuchse einen Todesstoß versetzen. Das Medium will erfahren haben, dass Samsung auf einen proprietären Audioanschluss setzen will. Wir halten diese Meldung in dieser Form allerdings für wenig glaubhaft.

Samsungs Galaxy S7 Edge und S7 kamen noch mit Audiobuchse und Micro-USB-Port. (Foto: t3n)

Stattdessen dürfte Samsung auf den neuen USB-Typ-C-Audio-Standard setzen. Damit würde der USB-Typ-C-Port, auf den Samsung seit dem Note 7 setzt, weitere Funktionen erhalten. Wie die ausgezeichnet vernetzten Blogger von Sammobile erfahren haben, scheint auch genau das der Fall zu sein – der USB-Typ-C-Anschluss gilt als sicher, das Ende des Audioports auch. Kleiner Trost: Das Galaxy S8 soll Stereolautsprecher erhalten – ob sie schon von Harman stammen, ist indes noch ungewiss. Wir erinnern uns: Samsung hatte Mitte November angekündigt, das Unternehmen übernommen zu haben.

Software: S-Voice wird durch den smarten Assistenten Viv oder Bixby ersetzt

Dass das Galaxy S8 mit Android 7.1.1 Nougat und der hauseigenen Nutzeroberfläche Touchwiz – mittlerweile offenbar in Samsung-Experience umbenannt – kommen wird, dürfte nahe liegen. Interessanter wird es bei den weiteren Funktionen: Neben der der eigenen VR-Lösung „Gear VR“ dürfte auch Googles Daydream-View-Support an Bord sein, sodass das Galaxy S8 beide VR-Plattformen verwenden kann.

Viv soll Samsungs S Voice ablösen. (Bild: Viv)

Darüber hinaus wird Samsung einen neuen Sprachassistenten integrieren. Das nicht sonderlich gute S-Voice wird gestrichen und gegen den jüngst gekauften digitalen Assistent Viv ausgetauscht. Dieses Detail hat Samsung sogar offiziell bestätigt. Viv, der von Samsung womöglich Bixby genannt wird, ist ein neuer digitaler Assistent der Siri-Erfinder, der interessanterweise laut Entwicklern ein „intelligentes Interface für alles“ sein soll. Es ist also durchaus möglich, dass der Google Assistant, Googles Weiterentwicklung von Google Now mit künstlicher Intelligenz, nicht auf dem Galaxy S8 landen wird.

Vorstellung und Release: Wann kommt das Samsung Galaxy S8?

Auch wenn Samsung jetzt aufgrund des Note-7-Fiaskos eine große Lücke zu füllen hat, gehen wir davon aus, dass die neuen Galaxy-S8-Modelle nicht vor Ende Februar das Licht der Welt erblicken werden. Die Smartphone-Topmodelle sollten idealerweise bestens auf ihre Sicherheit geprüft und nicht überhastet auf den Markt gebracht werden.

Angesichts dessen, dass Samsung in den letzten Jahren seine Smartphone-Flaggschiffe im Vorfeld eines Unpacked-Events in Barcelona zum Mobile World Congress (MWC) enthüllt hat, könnte das aus Tradition im nächsten Jahr auch der Fall sein. Ein mutmaßlicher Teaser für das Event ist schon aufgetaucht – ob der aber tatsächlich direkt von Samsung stammt, darf angezweifelt werden. Andere Quellen tippen auf eine verspätete Vorstellung im April. Eines ist indes sicher: Das nächste Jahr wird für Samsung extrem wichtig.

Was im nächsten Jahr noch kommen wird: Galaxy X: So könnte Samsungs erstes faltbares Smartphone aussehen und iPhone 8: Großes Re-Design zum Zehnjährigen – inklusive Modell mit Edge-Display