Samsung Galaxy S8 in voller Pracht geleakt – inklusive Bixby-Button

Der Techleaker Evan Blass hat es wieder getan: Wie beim LG G6 und dem Huawei P10 hat er ein Pressebild des Samsung Galaxy S8 veröffentlicht, das kaum Neues für die offizielle Enthüllung übrig lässt.

Samsung Galaxy S8: Fast nur Display auf der Front

Das Samsung Galaxy S8 ist wohl das 2017er Smartphone – sorry, Huawei, LG und Co.–, das neben dem iPhone 8 am meisten erwartet wird. Zwar ist es mittlerweile offiziell, dass es am 29. März enthüllt wird, Techleaker Evan Blass, auch als @evleaks bekannt, stört das aber wenig. Auf Twitter hat er am heutigen Mittwoch ein offiziell erscheinendes Pressebild der Frontseite des Galaxy S8 veröffentlicht, mit dem die Leaks und Spekulationen der letzten Monate abermals bestätigt werden.

Volle Displayladung: Samsung Galaxy S8. (Bild: Evleaks)

Auf dem geleakten Bild des Galaxy S8 ist die Front mit Lockscreen und Datumsanzeige zu sehen. Außer dem großflächigen Dual-Edge-Display mit abgerundeten Kanten sind darüber zahlreiche Sensoren und Kameras zu erkennen, die mehr oder weniger den Irisscanner zur biometrischen Authentifizierung bestätigen. Interessant ist außerdem die Anzahl der seitlichen Buttons, denn neben Powerbutton und Lautstärkewippe ist ein dritter Knopf zu sehen, der mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Aktivierung des digitalen Assistenten Bixby fungiert.

So schick könnte das neue Samsung Galaxy S8 (Plus) aussehen

Samsung Galaxy S8: Erste kurze Videos im Umlauf

Schon vor einigen Tagen ist das Galaxy S8 auf zwei qualitativ minderwertigen Videos in Erscheinung getreten. Auf einem ist das Galaxy S8 neben dem Plus-Modell liegend zu sehen.

Ein weiteres bestätigt, dass Samsung weiterhin die Always-on-Display-Funktion beibehält. Außerdem ist klar die On-Screen-Navigation zu erkennen, die die kapazitive Navigation und den Hardware-Homebutton ersetzen wird. Laut Android Police soll die On-Screen-Navi individuell konfiguriert werden.

Wir können davon ausgehen, dass in den kommenden Wochen bis zur offiziellen Vorstellung noch zahlreiche weitere Details und Bilder vom S8 geleakt werden. Nach dem, was bisher von den neuen Topmodellen zu sehen war, können Huawei, HTC und LG sich schon mal warm anziehen.

