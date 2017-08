Samsung Gear Sport: Schlanke, schicke Smartwatch mit Fitness-Fokus

Samsung hat im Zuge der IFA seine Gear-Familie aktualisiert. Die Smartwatch Samsung Gear Sport dürfte unter anderem Fitnessbewusste ansprechen – aber nicht nur die.

Samsung Gear Sport: Kompakter als die 2016er Modelle

Mit der Gear Sport erweitert Samsung sein Smartwatch-Portfolio. Die im letzten Jahr zur IFA präsentierten Modelle, die Gear S3 Classic und Frontier, bleiben im Handel. Die Gear Sport richtet sich, wie der Name verrät, an sportlichere Nutzer, dürfte aber auch aufgrund ihrer kompakteren Größe noch andere ansprechen.

Größenvergleich: Samsung Gear S3 Classic vs. Samsung Gear Sport (links). (Foto: t3n)

Wie Samsung ebenso neu vorgestellte Gear Fit 2 Pro besitzt auch die Sportuhr GPS und basiert auf Samsungs Tizen-Plattform. Die Uhr ist Wasserfest und kann somit auch ohne Bedenken zum Schwimmen genutzt werden – sie ist bis zu fünf ATM wasserdicht. Selbst zum Schwimmtraining ist sie dank der Speedo-App geeignet. Damit ihr eure Gesundheitsdaten stets im Blick habt, wurde die Herzfrequenzmessung optimiert und liefert nun Echtzeitdaten. Des Weiteren unterstützt euch die Gear Sport dabei, bestimmte Gesundheits- oder Wellness-Ziele zu erreichen. Überdies kann sie auch zum „Ernährungs-Management“ genutzt werden.

Die Gear Sport unterstützt außerdem ein dynamisches Aktivitäts-Tracking, mit dem automatisch erkannt wird, ob ihr gerade entspannt, Tennis oder Basketball spielt, Fahrrad fahrt oder einer anderen Aktivität nachgeht. Ihr könnt die Fitness-Software nach euren eigenen Wünschen und Zielen anpassen. Darüber hinaus unterstützt die Gear Sport diverse Services von Under Armour wie MapMyRun, Endomodo und MyFitnessPal.

Samsung Gear Sport funktioniert auch als Fernbedienung für Präsentationen und mehr

Nicht vollkommen neu, aber dennoch praktisch ist die Möglichkeit, die 50 Gramm schwere Gear Sport als Steuerung für Powerpoint-Präsentationen zu nutzen. Falls ihr vernetzte Smart-Home-Produkte von Samsung besitzt, könnt ihr sie damit ebenso steuern.

Samsung bietet für die Gear Sport allerlei Armbänder an. (Foto: t3n)

Zur Ausstattung: Die Gear Sport besitzt ein kreisrundes 1,2-Zoll-AMOLED-Display mit 360 x 360 Pixeln (302 ppi), einen 300-Milliamperestunden-Akku sowie vier Gigabyte internen Speicher und 768 Megabyte RAM. Beim Prozessor handelt es sich um einen Dual-Core-Chip mit einem Gigahertz. Die Uhr wird in den Farben Schwarz und Blau angeboten.

Samsung bietet bis zu 30 unterschiedliche Armbänder aus verschiedenen Materialien an, es können aber auch beliebige 20-Millimeter-Armbänder für die Uhr verwendet werden, um ihr einen individuellen Touch zu geben. Samsungs Gear Sport wird aller Voraussicht nach ab Ende Oktober für 349 Euro (UVP) in Deutschland in den Handel kommen.