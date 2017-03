Widerstand zwecklos: Samsung übernimmt Harman für 8 Milliarden US-Dollar

Die US-amerikanische Audio- und Elektronikgruppe Harman Industries ist ab sofort eine hundertprozentige Tochter von Samsung. Harman-Aktionäre hatten sich bis zuletzt gegen die Übernahme gewehrt.

Wie der südkoreanische Elektronik-Riese in einem Blog-Post mitteilt, bleibt Harman trotz der Übernahme eigenständig, der bisherige CEO Paliwal wird auch weiterhin die Geschicke des Unternehmens leiten. Den Vorsitz des Aufsichtsrates wird Samsung-Präsident Young Sohn einnehmen. Außerdem kündigt Samsung an, alle Marken, Arbeitskräfte und Unternehmensräumlichkeiten zu übernehmen.

Anleger erhalten für jede Harman-Aktie 112 US-Dollar. Bei vielen Aktionären – allen voran Investor Robert Pine – hatte der Verkaufswert von 8 Milliarden US-Dollar für Unmut gesorgt, sie hielten das Unternehmen für unterbewertet. Doch alle Bemühungen, darunter zuletzt sogar eine Sammelklage, blieben erfolglos.

Samsung und Harman: Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen

Von der Übernahme versprechen sich beide Unternehmen Synergie-Effekte vor allem im Bereich der intelligenten und vernetzten Autos. In diesem Bereich hatte Harman zuletzt zwei Drittel seines Umsatzes von knapp sieben Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Außerdem verfügt das amerikanische Unternehmen über viele renommierte Marken in der Audio- und Unterhaltungselektronik, unter anderem AKG, Harman/Kardon und JBL. Auch auf diesem Gebiet soll die Zusammenarbeit Früchte tragen: Samsungs Display-Know-How und Harmans Audio-Technologien sollen künftig gemeinsam in Geräte für den Endverbraucher-Markt einfließen.

Diese Themen könnten dich auch interessieren: Samsung Galaxy S8: Das soll das Smartphone an Bord haben – und so wird es aussehen und Die 10 größten Tech-Übernahmen 2016