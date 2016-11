San Francisco: Öffentliche Verkehrsmittel gehackt, Angreifer fordern 73.000 US-Dollar

Die Tech-Metropole kämpft seit Freitag mit einem Hacker-Angriff auf die öffentlichen Verkehrsmittel. Am Samstag konnten zahlreiche Fahrgäste kostenlos unterwegs sein.

San Francisco: Infrastruktur der öffentlichen Verkehrsmittel mit Ransomware infiziert

Wie der San Francisco Examiner berichtete, war auf den Computer-Bildschirmen in Muni-Stationen zu lesen, dass sie gehackt wurden und alle Daten verschlüsselt sind. San Francisco Municipal Railway, kurz Muni, ist Teil des öffentlichen Verkehrsnetzes der US-Stadt. Ticket-Automaten sind oder waren teilweise außer Betrieb.

Fahrgäste konnten am Samstag ohne zu bezahlen in den Straßenbahnen unterwegs sein. Die Gates, an denen normalerweise Tickets kontrolliert werden, waren geöffnet. Auf Ticket-Maschinen waren Schilder angebracht, die zeigten, dass der Service kostenlos ist oder, dass die Maschinen außer Betrieb sind.

Ransomware: Krankenhaus-Daten, öffentliche Verkehrsmittel und die Heizung

The Verge kontaktiere die E-Mail-Adresse, die in der Nachricht des Angreifers angegeben wurde, und erfuhr, dass 2000 Computer betroffen sein sollen. Die lokale Nachrichtenseite Hoodline fand außerdem heraus, dass die Computer von der Ransomware HDD Cryptor infiziert wurden. Eine Ransomware-Attacke wird etwa ausgelöst, wenn jemand im Netzwerk eine mit Malware infizierte Datei herunterlädt. Im Februar wurde ein Krankenhaus in Los Angeles bereits Opfer eines ähnlichen Angriffs.

Hoodline fand außerdem heraus, dass die Hacker 100 Bitcoin, umgerechnet 73.000 US-Dollar verlangen, um die Daten wieder zu entschlüsseln. Am Sonntag Abend war noch nicht klar wie das Problem gelöst wird und, ob Muni bezahlen wird.

