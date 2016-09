SAP investiert zwei Milliarden Euro in Internet der Dinge

SAP-Logo in einem Büro in Berlin. (Foto: 360b / Shutterstock.com)

Der Softwarekonzern SAP will in den kommenden fünf Jahren zwei Milliarden Euro in Software und Entwicklungen rund um die Vernetzung von Gegenständen und Produktion stecken. Außerdem sollen weltweit Labs entstehen – unter anderem in Berlin und München.