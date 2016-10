Schmuck und Uhren online kaufen: Gut für Rolex, schlecht für Juweliere

Online-Händler laufen den kleinen Juwelieren den Rang ab. Wie die nächste Generation der Uhren- und Schmuckkäufer aussehen könnte – falls es sie überhaupt geben wird.

Es gibt kaum eine Branche, die mich nicht interessiert, und in dieser Woche hatte ich die Möglichkeit, das Thema „Schmuck und Uhren“ genauer unter die Lupe zu nehmen. Wie immer geht es bei dieser Art der Analyse um die Frage, wie genau der Onlinehandel die Branche beeinflusst und welche Strategien die einzelnen Akteure (Händler, Hersteller, Verbände usw.) dazu entwickeln. Es gibt bei kaum einer Branche Zweifel daran, dass das Internet die bestehenden Strukturen komplett umwirft und ehemals profitable Geschäftsmodelle in kurzer Zeit vom Markt verschwinden. Die Frage ist eigentlich nur, wann das passiert und wie man darauf reagieren kann. Im Schmuck- und Uhrenmarkt kann man die Frage nach dem „wann“ getrost mit „jetzt“ beantworten.

Der Schmuck- und Uhrenmarkt in Deutschland steht für etwa sechs Milliarden Umsatz pro Jahr, wobei der Onlineanteil laut meinem Interviewpartner Marius Schafelner (Betreiber juweliere.de) ca. zehn Prozent ausmachen dürfte. Nur zehn Prozent der sechs Milliarden sind zudem dem Premiumbereich (Ware über 5-10k Euro pro Stück) zuzurechnen und über den Markt verteilt wird der Umsatz zu 60 Prozent von Uhren getrieben, der restliche Umsatz wird durch Schmuck gemacht. Ein wichtiges Detail hier ist sicherlich, dass Schmuck deutlich weniger markengetrieben ist und damit traditionell eher schwerer online verfügbar gemacht werden kann.

Ganz im Gegenteil dazu stehen die Uhren, bei denen fast der gesamte Umsatz klassischen Marken wie Rolex, Breitling und Co. zuzurechnen ist. Die Hälfte des Umsatzes läuft heute noch über Juweliere, die ca. 9.000 Verkaufsstellen in Deutschland betreiben, was zu einem Durchschnittsumsatz von 300-400k Euro pro Juwelier führt. Es gibt zwar auch deutlich umsatzstärkere Juweliere (fünf Millionen, 50 Millionen etc.), doch insgesamt dürfte es nicht an Juwelieren mangeln, die lediglich 100-200k Euro pro Jahr Umsatz machen. Den restlichen Umsatz teilen sich Filialisten (z.B. Christ), Warenhäuser und andere Formate. Im Onlinehandel extrem präsent ist chrono24.com, die als Marktplatz für Wiederverkäufer fungieren, aber auch Privatkunden haben, und in Teilen auch Chronext.de aus Köln. Der Handelsumsatz für Gebrauchsuhren ist laut ebay bzw. chrono24 ca. eine Milliarde pro Jahr groß und in Summe sollen weltweit 50 Milliarden pro Jahr in diesem Segment umgesetzt werden. Informativ dazu ist auch der Noah Pitch von Chrono24-Gründer Tim Stracke auf der Noah Konferenz im Juni in Berlin. Im Chart findet ihr die Umsatzsituation in Deutschland zusammengefasst. Im Kern befassen wir uns mit der kleinen hellblauen Fläche oben links.

(Grafik: Tim Stracke)

Grundsätzlich macht die Vermischung von Schmuck und Uhren und Premium vs. Massenprodukt die Analyse des Marktes nicht ganz einfach, aber die Herausforderungen für Rolex, Tissot und Co. sind immens, weil ein bisher eher intransparenter Markt mit lokalen Nachfrage- und Angebotsmechanismen aufgebrochen wird. Wie in der Fashionindustrie können das die echten Luxusmarken wie Rolex und Breitling bisher besser managen als die Marken der zweiten und dritten Reihe (z.b. Chronoswiss). Das führt zu sehr vielen Fragen bei den betroffenen Juwelieren und zu noch mehr Fragen bei den vielen Herstellern in der Schweiz.

Ich selbst trage keine Uhr mehr und frage mich natürlich auch, ob diese Branche nicht durch die Entwicklung von Smartphones und Co. noch viel stärker bedroht ist als durch den Onlinehandel. Bisher lässt sich dieser Effekt im Luxusuhrensegment nicht nachweisen und wahrscheinlich tritt er (wenn überhaupt) erst in zehn bis fünfzehn Jahren auf, wenn die nächste Käufergeneration ausbleibt, für die Uhren nur noch ein nettes Schmuckstück sind.