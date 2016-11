„Das klingt bestimmt voll komisch...“: Wie ein Gründer seinen Eltern den Schulabbruch erklärte

Wie sagst du deinen Eltern, dass du die Schule abbrichst, um zu gründen? About-You-Gründer Tarek Müller wählte eine ungewöhnliche Methode: Er schrieb Mutter und Vater eine Mail.

Es gibt Dinge im Leben, die lassen sich nicht aufschieben. Für Tarek Müller war das Thema Gründen so ein Fall. Der heutige About-You-Gründer baute mit 15 Jahren sein erstes Unternehmen auf, die Netimpact KG – neben dem normalen Schulalltag. Doch drei Jahre nach der Gründung, mitten in der zwölften Klasse, da wollte er nicht mehr nebenbei an seinem Startup arbeiten. Er beschloss, die Schule zwischenzeitlich abzubrechen.

Das Problem: Wie sollte er das seinen Eltern sagen? Müller entschied sich für einen ungewöhnlichen Weg: Er schrieb ihnen eine E-Mail. Genau die hat der heutige About-You-Geschäftsführer nun auf seiner Website veröffentlicht. „Das klingt bestimmt voll komisch, aber Handel und Wirtschaft und so sind einfach meine Passion, ohne die mein Leben total langweilig und doof wäre“, heißt es in dem Schreiben. Er sei sich „sicher, dass ich, egal was passiert, immer das machen werde und will“. Mit seiner Firma habe er seine „Lebensaufgabe“ gefunden, sie sei ein Teil seiner Persönlichkeit: „Auf irgendwas mit Selbstständigkeit oder Wirtschaft könnte ich niemals mehr in meinem Leben verzichten.“

Netimpact-Gründer Müller: „Ich weiß, das ist doof und ihr werdet es nicht mögen.“

Er beschreibt die Zerrissenheit zwischen Schülerdasein und Gründertum. Während der Schule konzentriere er sich einigermaßen auf die Schule, aber direkt danach fahre er zur Arbeit und dann seien all seine Gedanken dort. „So komme ich nie dazu, mich auch nach der Schule mal um Schule zu kümmern“, heißt es bei Müller, „nur kann das halt langfristig nicht gutgehen in der Schule, wenn man selbst zum Abi nichts zuhause lernt und arbeitet.“

„In der Zeit habe ich quasi perfekte Bedingungen, um das zu machen, was ich möchte, völlig ohne Hürden.“

Seine Konsequenz daraus: Er werde die Schule abbrechen. Erst einmal für ein halbes Jahr, wie Tarek Müller weiter schreibt. „In der Zeit habe ich quasi perfekte Bedingungen, um das zu machen, was ich möchte, völlig ohne Hürden.“ Er verspricht Mutter und Vater aber auch, dass er danach „selbstkritisch“ ein Fazit ziehen werde. Wenn das positiv ausfalle, dann würde er die Schule ganz abbrechen und später das Abitur an einer Abendschule machen. Weit vorausschauend fügt er die Nebensätze „[...] bevor ich Kinder kriege, damit ich denen nicht sagen muss, dass ich kein Abi habe, wenn die mal fragen“ hinzu.

Aus dem Anschreiben des damals 18-Jährigen klingt eine Mischung aus jugendlichem Wagemut und reflektierter Selbsterkenntnis durch. „Ich weiß, das ist doof und ihr werdet es nicht mögen“, schreibt Müller an einer Stelle, „aber wenn ich noch weiter in der Schule hocken muss, werde ich mein Abi momentan bestimmt nur mit Ach und Krach schaffen und total unzufrieden und mit allerbösesten Gedanken aus der Schule gehen, wobei die Schule ja eigentlich gar nicht so schlimm ist.“

About-You-Gründer Tarek Müller. (Foto: Tarek Müller)

Für seine Mutter hat Tarek Müller gleich auch noch beruhigende Worte: „Und damit Mama es nicht falsch versteht: Ich bin/werd keiner von diesen Workaholics, die sich in einen dunklen Raum einschließen und da 24 Stunden am Tag arbeiten, ohne sich zu duschen und nie mit anderen Menschen sprechen und so.“ Er sei ein „gesellschaftlicher Mensch“ und das werde er auch bleiben, verspricht er ihr in der E-Mail.

Dass er sich ausgerechnet für den digitalen Weg entschied, erklärt Tarek Müller heute damit, dass er damals „nicht den Mumm“ gehabt habe, es seinen Eltern direkt zu sagen. Er habe gedacht, es wäre klug, erst einmal eine längere E-Mail zu schreiben, „sodass die beiden es sacken lassen können“. Wem es ähnlich geht, dem stellt der Gründer seine Mail frei zur Verfügung: „Wer von euch Schülern/Studenten ein Template braucht, hiermit stelle ich meine Mail Open-Source.“

Mit seinem offenen Brief scheint Müller einen Nerv zu treffen. Auf Facebook haben bislang mehr als 600 Personen den Beitrag gelikt. Erst kürzlich hatte der Bitkom in einer Umfrage herausgefunden, dass fast zwei Drittel aller Eltern ihren Kindern von einer Gründung abraten würden. Nur jedes vierte Elternpaar würde seinem Nachwuchs empfehlen, ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Das Beispiel von Tarek Müller zeigt, dass sich ein (zwischenzeitlicher) Schulabbruch durchaus lohnen kann. Der heutige About-You-Chef hat Netimpact 2013 an die Otto-Gruppe verkauft. Manchmal zahlt es sich eben aus, die Dinge nicht aufzuschieben, sondern direkt loszulegen.

