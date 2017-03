Diese IT-Jobs sind in Deutschland besonders schwer zu besetzen

Viele IT-Jobs bleiben unbesetzt. Der in Deutschland herrschende Fachkräftemangel lässt Bewerber jedoch auch wählerisch werden.

Indeed hat eine Top-10-Liste der am schwierigsten zu besetzenden Stellen in Deutschland erstellt. Dabei hat die Jobplattform begehrte Positionen mit mindestens 200 ausgeschriebenen Stellen auf dem eigenen Portal berücksichtigt, die bereits länger als 60 Tage lang ausgeschrieben sind. Der nicht repräsentativen Erhebung zufolge bleiben vor allem die Stellen für Senior-Softwareentwickler, Wirtschaftsinformatiker und für Fachkräfte im Bereich des IT-Prozess- und Service-Managements vergleichsweise besonders lange unbesetzt. Und das hat gleich mehrere Gründe.

Fachkräftemangel in der IT-Wirtschaft lässt Bewerber wählerisch werden

Zum einen ist in Deutschland der Fachkräftemangel inzwischen spürbar angekommen. Zum anderen macht es die niedrige Arbeitslosigkeit in der Technologiebranche für Unternehmen schwieriger, weiterhin suchende Fachkräfte zu finden. „In der IT ist das Problem besonders ausgeprägt“, erklärt Indeed-Deutschland-Geschäftsführer Frank Hensgens gegenüber t3n.de. Der IT-Jobmarkt wird damit zu einem ganz klaren Bewerbermarkt. „Der Arbeitnehmer ist am Zug und kann wählerisch sein. Unternehmen müssen sich da etwas überlegen.”

Die Höhe der Vergütung sei in Deutschland nach wie vor der wichtigste Grund für einen Jobwechsel, erklärt Hensgens weiter und beruft sich dabei auf plattforminterne Umfragen. Für den Verbleib in einer Position sei zudem vor allem der Arbeitsort und höhere Flexibilität wichtig. „Wer keinen Software-Entwickler nach Erlangen bekommt, der muss unter Umständen eine Remote-Lösung anbieten.“ Viele Unternehmen eröffnen aus genau diesem Grund auch Tech-Zentren in den großen Digitalstädten. Vor allem die IT- und Kreativ-Szene ist stark in den großen Metropolen gebündelt.

