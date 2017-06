Apple baute das iPhone, weil Steve Jobs einen Typ von Microsoft hasste

„Es begann, weil Steve diesen Typen bei Microsoft hasste,“ stieg Scott Forstall, der Apples iOS-Abteilung unter Steve Jobs leitete, im Laufe eines Interviews über die Entstehungsgeschichte des ersten Prototypen eines Tablets mit Touchscreen ein. Die Entwicklung des Tablets führte schließlich zum ersten iPhone. Forstall erklärte im Zuge des Gesprächs mit dem Journalisten John Markoff während einer Veranstaltung im Computer History Museum in Mountain View weiter: „Jedes Mal, wenn er sich mit diesem Bekannten traf, war Jobs anschließend mächtig angegessen.“

Der nicht näher benannte Microsoft-Manager, der offenbar der Ehemann einer Freundin von Jobs' Frau war, gab Forstalls Ausführungen zufolge so sehr mit den innovativen Entwicklungen des Redmonder Unternehmens an, dass Jobs es nicht länger aushielt. „Er hatte es Jobs unter die Nase gerieben, wie Microsoft einmal mit seinen Tablets und Stiften die Welt erobern wird. Eines Montags kam er mit einer Reihe Kraftausdrücken ins Büro und sagte ,Lasst uns denen zeigen, wie es wirklich gemacht wird.‘“

„You don't use a stylus ... we're born with ten styluses.“