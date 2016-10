Mit diesem einfachen Trick bleibst du im Job selbstbewusst

Die US-amerikanische Angel-Investorin Joanne Wilson verrät auf ihrem Blog, wie sie sich in einer Männerdomäne nicht unterkriegen lässt und immer selbstbewusst bleibt.

US-Investorin Joanne Wilson verrät ihren Trick, um im Job selbstbewusst zu bleiben. (Foto: Gothamgal.com)

So geht es jedem Menschen hin und wieder im Job – völlig egal, ob Frau oder Mann. Dass das Selbstbewusstsein in gewissen beruflichen Situationen schrumpft, passiert den Besten. Auch die US-amerikanische Angel-Investorin Joanne Wilson weiß, dass sie nicht immer das Gefühl hatte, gut genug zu sein – und das, obwohl der Erfolg bislang immer für sie gesprochen hat.

Psychologen haben für dieses Gefühl einen Begriff entwickelt. Das „Impostor-Syndrom“ ist ein psychologisches Phänomen, bei dem Betroffene unfähig sind, ihre Erfolge zu internalisieren. Menschen glauben, ihre Leistung reiche nicht aus und dass der Erfolg, den sie bislang hatten, auf reines Glück zurückzuführen sei oder sogar ergaunert wurde. Sie fühlen sich quasi wie eine Mogelpackung und bislang sogar wie Hochstapler.

„Jede Frau sollte eine Liste ihrer eigenen Erfolge führen und sie als Werkzeug nutzen.“

Wilson schreibt in ihrem Blog , dass sie ihre Erfahrungen mit Unzulänglichkeiten vor allem in den Kindestagen machte und damals lernte damit umzugehen. Sie kennt einen Trick, wie sie das Impostor-Syndrom in ihrer männerdominierten Arbeitswelt aushebelt – und der ist so einfach wie logisch: das Auflisten der eigenen Erfolge, um sich klarzumachen, dass man eben keine Fälschung sei, sondern verdient habe, wo man steht.

Die Angel-Investorin schreibt: „Jede Frau sollte eine Liste ihrer eigenen Erfolge führen und sie als Werkzeug nutzen, um sich zu erinnern, was sie in ihrem Leben erreicht hat.“ Generell, so führt sie weiter aus, hat jeder seine eigenen Erfolge und jeder sollte sich gut fühlen mit dem, was er getan habe. „Wenn du dich unsicher fühlst, solltest du an diese Liste denken und dir sagen, dass du weißt, wovon du redest und dein Geschäft beherrscht.“

