„Das Ding“: Neues selbstfahrendes Auto mit Apple-Technik entdeckt

Vor etwa einem Jahr war bekanntgeworden, dass Apple seine Pläne, ein eigenes selbstfahrendes Auto bauen zu wollen, aufgegeben hat. Stattdessen soll Apple damals sein „Project Titan“ umstrukturiert und stattdessen die dahinterliegende Technologie optimiert haben. Im Frühjahr war das erste selbstfahrende Apple-Auto auf den Straßen Kaliforniens gesichtet worden. Jetzt zeigt ein weiteres Video von einem selbstfahrenden Lexus mit Apple-Technik neue Einblicke in das System.

Vor die Kamera gefahren ist das Apple-Auto dem Mitgründer des auf selbstfahrende Autos spezialisierten Startups Voyage, MacCallister Higgins, der das Fahrzeug ob der Größe der darauf befestigten Sensoren und Kameras als „Das Ding“ bezeichnete. Der Twitter-Nutzer „@idiggapple“ hatte ebenfalls ein selbstfahrendes Apple-Fahrzeug beobachtet und postete ein Foto bei dem Kurznachrichtendienst.

Going to need more than 140 characters to go over 🍎's Project Titan. I call it "The Thing" pic.twitter.com/sLDJd7iYSa

Im Vergleich zu dem Aufbau auf den Autos der Google-Tochter Waymo wirkt das Apple-System tatsächlich etwas überdimensioniert. Neben sechs Lidar-Sensoren der Firma Velodyne sind auf dem Lexus-Wagen weitere Standardsensoren von Drittanbietern sowie Radarmodule und eine Reihe von Kameras verbaut. Ein wenig erinnert das System in Apple-typischem Weiß auf dem Autodach an eine Cargobox.

I saw one of these a few weeks ago pull up to an Apple shuttle stop-sit there for a few then drove off. pic.twitter.com/gUudZY1TIA