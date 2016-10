Selbstständigkeit: Alles, was du über Rechnungen wissen musst

Viele Menschen träumen davon, sich im Beruf zu verwirklichen, haben allerdings Angst vor der Bürokratie. Dabei muss man es sich nicht unnötig schwer machen mit der Selbstständigkeit.

Cheatsheet mit Facts und Daten rund um die Selbstständigkeit

Wenn es um die Rechnungserstellung und Buchhaltung geht, gibt es als Selbstständiger eine ganze Menge zu beachten. Wie muss meine Rechnung aussehen? Was ist eine zusammenfassende Meldung? Welche Fristen muss ich für die Steuerabgaben einhalten? Und was passiert eigentlich, wenn ich eine der vielen Fristen versäumen sollte?

Damit du den Überblick behältst, haben wir alle für dich wichtigen Infos in einen Beitrag gepackt!

Hier eine Übersicht:

Anmeldung der Selbstständigkeit

Rechnungen

Steuerabgaben

zusammenfassende Meldungen

Mahngebühren des Finanzamts

Buchhaltung

Fazit

Anmeldung der Selbstständigkeit

Die Gewerbeanmeldung ist die erste Hürde in die Selbstständigkeit. Denn jeder Selbstständige ist dazu verpflichtet, seine gewerbliche Tätigkeit anzuzeigen. Ausgenommen davon sind Freiberufler, Wissenschaftler und Tätigkeiten in der Land- und Forstwirtschaft.

Gewerbetreibender oder Freiberufler?

Freiberufler benötigen also keine Gewerbeanmeldung und müssen somit auch keinen Gewerbeschein beantragen. Allerdings sind sie dazu verpflichtet, sich beim Finanzamt anzumelden, sobald eine freiberufliche Tätigkeit aufgenommen wird. Im §18 des Einkommensteuergesetzes ist klar definiert, welche selbstständig ausgeübten Tätigkeiten zu den freien Berufen zählen.

Dazu zählen

künstlerische

schriftstellerische

unterrichtende

erziehende

und wissenschaftliche Tätigkeiten.

Gründer, die ein Gewerbe betreiben wollen, müssen den Weg zum Gewerbeamt ihrer Gemeinde aufsuchen. Dort muss dann das eigene Gewerbe angemeldet werden. Das richtige Formular zur Gewerbeanmeldung findest du online auf der Webseite deiner Gemeinde. Beim anschließenden Gang zum Gewerbeamt solltest du folgende Unterlagen dabei haben:

Personalausweis

je nach Tätigkeit eine Erlaubnis oder Genehmigung

eine Handwerkskarte, wenn du einen Handwerksbetrieb gründen möchtest

Eene Gewerbekarte, wenn du einen handwerksähnlichen Betrieb gründen möchtest

einen Handelsregisterauszug, wenn dein Unternehmen im Handelsregister eingetragen ist

10-40 Euro für die Gewerbeanmeldung

falls du nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, brauchst du eine Aufenthaltsgenehmigung, die dir erlaubt, selbstständige gewerbliche Tätigkeiten auszuführen

Rechnungen

Das Umsatzsteuergesetz legt genau fest, wie eine Rechnung auszusehen hat und welche Angaben gemacht werden müssen. Und das sollte auch eingehalten werden. Denn unvollständige und falsche Angaben sind ein Verstoß gegen die Rechnungsform und gefährden so den Vorsteuerabzug. Das bedeutet: Der Rechnungsempfänger bekommt die in der Rechnung enthaltene Umsatzsteuer nicht vom Finanzamt zurück.

Welche Rechnungsangaben sind also verpflichtend?

Name und Anschrift: Wer hat die Rechnung gestellt und an wen geht sie? Name und Anschrift des Unternehmens und des Kunden müssen vollständig angegeben werden.

Bankverbindung: Deine Bankverbindung musst du auch angeben – ansonsten weiß dein Kunde nicht, wohin mit seinem Geld. ;-)

Steuernummer: Die Angabe der Steuernummer oder der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (notwendig, wenn Rechnungen ins Ausland gehen) ist verpflichtend.

ist verpflichtend. Rechnungsdatum: Wann wurde die Rechnung ausgestellt?

Rechnungsnummer: Um welche Rechnung handelt es sich? Für die nachträgliche Identifikation einer Rechnung muss eine eindeutige Nummer vergeben werden.

Rechnungsgegenstand: Was wird in Rechnung gestellt? Welche Leistung, welches Produkt?

Rechnungsbetrag: Wie hoch ist die Rechnung? Der Rechnungsbetrag muss in Nettobetrag in €, Angabe des Umsatzsteuersatzes von 7% oder 19% und die Höhe des Umsatzsteuerbetrags aufgeschlüsselt werden.

Zeitpunkt der Leistungserbringung: Wann wurde die Leistung erbracht? Die Angabe des Monats ist ausreichend.

Rabatte: Wenn nicht schon in Einzelpreisen enthalten, müssen vorher vereinbarte Rabatte angegeben werden.

Rechnung: Das Wort „Rechnung“ muss auf der Rechnung erscheinen!

Bist du Kleinunternehmer? Dann kannst du die Kleinunternehmer-Regelung in Anspruch nehmen.

Papierform oder elektronisch?

Für die gesetzlichen Regelungen gibt es keinen Unterschied zwischen der Papierform oder der Übermittlung auf elektronischem Wege. Sollte der Kunde eine schriftliche Rechnung wollen, bist du allerdings verpflichtet, diese zu liefern. Generell ist die elektronische Variante einfacher und kostengünstiger.

Was muss auf eine Teilrechnung?

Rechnungen für große Aufträge werden oft in mehrere Teilrechnungen (= Abschlagsrechnungen) aufgeteilt. Der Vorteil: Die Zahlungen für den Rechnungsempfänger werden gleichmäßig über das Projekt verteilt und das Unternehmen erhält bereits vor Abschluss des Projektes Geld und muss nicht so viel vorstrecken.

Grundsätzlich ist die Teilrechnung genauso aufgebaut wie eine herkömmliche Rechnung. Zusätzlich muss sie als Abschlagsrechnung gekennzeichnet sein und es muss angegeben werden, um welche Abschlagsrechnung (z.B. Abschlagsrechnung Nummer 1) es sich handelt.

Wenn die volle Leistung erbracht wurde, wird eine Schlussrechnung erstellt. In dieser werden die bereits bezahlten Teilrechnungen vom Gesamtbetrag abgezogen.

Was, wenn der Kunde nicht zahlt?

Im ersten Schritt solltest du ein persönliches Gespräch suchen und dich möglichst beiläufig nach der ausstehenden Zahlung erkundigen. So erfährst du schnell, ob die Rechnung vergessen wurde oder ob andere Gründe für die fehlende Zahlung verantwortlich sind.

Eine schriftliche und freundlich formulierte Zahlungserinnerung kann als zweite Maßnahme helfen. So bringst du deinen Kunden nicht in Verlegenheit, erinnerst aber trotzdem höflich an die fehlende Zahlung.

Wenn auch dann noch nicht gezahlt wurde, kommt die Mahnung ins Spiel. Mahnung bedeutet, dass der Kunde in Zahlungsverzug gerät. Sobald das passiert, hast du Anspruch auf Verzugszinsen (5-8% über dem Basiszinssatz). In der Regel spricht man von drei Mahnungsstufen. Der Kunde sollte hier merken, dass es dir ernst ist. Bei der dritten Stufe sind höflich formulierte Mahnungen fehl am Platz.

Nach der dritten Mahnung bleibt dir nur noch der Weg zum Anwalt. Ein von ihm formuliertes Anwaltsschreiben lässt den Kunden meist zahlen – aus Angst vor höheren Kosten, die auf ihn zukommen könnten.

Der letzte Schritt um an dein Geld zu kommen: Kunden verklagen. Hier solltest du dich allerdings gut mit deinem Anwalt absprechen. Lohnt es sich? Wie sehen die Perspektiven aus? Ein solches Verfahren kann viele Ausgangsmöglichkeiten haben.