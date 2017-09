Schicke Portfolios ohne Coding-Skills: WordPress-Tool Semplice kommt in Version 4

Du willst ein richtig schickes Portfolio? Mit Semplice 4 steht dem nichts mehr im Weg! Hier erfährst du, was hinter dem Tool steckt.

Der deutsche Designer Tobias van Schneider und sein Team haben wieder etwas auf die Beine gestellt, wovon du als Designer profitieren kannst: Semplice 4, deine Möglichkeit, ein auf WordPress basierendes responsives Portfolio zu erstellen. Code-Kenntnisse werden nicht benötigt.

So schick kann dein Portfolio aussehen

Nach eineinhalb Jahren veröffentlichen die Macher von Semplice 3 eine neue Version: Semplice 4. Sowohl das Design als auch die Entwicklung dahinter wurden von Grund auf erneuert. Und das wohl beste Feature: Du bist dein eigener Admin. Sprich, du kannst alle Änderungen und Einstellungen unabhängig von WordPress selbst vornehmen – auch ohne Entwickler-Skills.

Über das Dashboard hast du einen Schnellzugriff auf deine letzten Projekte und vier Menüpunkte, über die du deine Website steuerst: Pages, Projects, Customize und Settings. Unter Pages befinden sich alle vorhanden Seiten, also eine Art Site-Map in schick. Unter Projects findest du all deine Projekte, die du im Detail bearbeiten kannst und via Drag-and-Drop beliebig sortieren oder auch duplizieren kannst.

Customize bietet, zumindest für den Start mit Semplice, die wichtigsten Einstellungen, denn hier definierst du all deine Styles. Unter anderem kannst du das Grid beeinflussen, Webfonts einbetten oder die bereits vorhandenen verwenden und Typografie für bestimmte Seiten oder Projekte manuell definieren. Des Weiteren kannst du die Navigation und Thumbnails definieren und verschiedene Footer erstellen. Unter Advanced hast du außerdem die Option, individuelles CSS oder Javascript hinzuzufügen.

Individuelle Breakpoints

Ein weiteres neues Feature von Semplice 4 sind die Breakpoints. Über die Admin-Oberfläche kannst du fünf verschiedene Ansichten auswählen und dein Portfolio beliebig anpassen, damit es am Ende auf allen Endgeräten gut aussieht. Es lassen sich sogar gesamte Bereiche, je nach Ansicht, ausblenden.

Semplice 4: Das kostet schickes Design

Semplice verzichtet auf ein Abo-Modell, alle Versionen werden einmalig bezahlt und gehören danach für immer dir. Die einfachste Version „Single“, in der nur ein Content-Editor möglich ist, gibt es für 89 US-Dollar. Die nächste Stufe „Studio“ kostet 128 Dollar und „Business“ 599 Dollar.

Da Semplice 3 und 4 nicht kompatibel sind, erhalten alle Käufer, die das Produkt bis zum 1. April 2017 gekauft haben, 20 Prozent Rabatt auf Semplice 4.