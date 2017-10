Shop-SEO, Linkbuilding und Content-Marketing: Der SEO-DAY frischt deine Skills auf

Anzeige

Auf der Tageskonferenz SEO-DAY referieren 52 deutschsprachige Top-Referenten zum Thema Suchmaschinenoptimierung und geben dir die neuesten Trends, Tipps und Tricks mit auf den Weg.

Am 12. Oktober findet in Köln zum siebten Mal der SEO-DAY statt. Das jährliche Event legt in diesem Jahr besonderen Fokus auf E-Commerce-SEO (Google, Ebay, Amazon,Youtube). Daneben werden klassische SEO-Themen behandelt aus den Bereichen Content-Marketing und Linkbuilding, außerdem technisches SEO für Programmierer und technisch versierte Suchmaschinenoptimierer.

Wer sich in den Themen Shop-SEO oder Linkbuilding besondere Expertise aufbauen will, der kann zudem am Vortag, den 11. Oktober, an einem der zwei Tagesworkshops teilnehmen. An diesem Tag findet außerdem der ExpertDAY statt, dessen Programm traditionell streng geheim ist und sich an Onlinemarketing-Profis richtet, die sich auf einem Experten-Level weiterbilden möchten. Um 21 Uhr startet dann die große Kickerweltmeisterschaft mit Open-End.

Themen und Speaker

Was erwartet uns in der Zukunft im Bereich SEO? Wie optimiere ich meine Seite so, dass ich bei Google besser ranke? Wie beeinflusst Mobile das Suchverhalten? Wie beeinflusst VR Online-Shops und das Shopping-Verhalten? Diese und andere Fragen sollen den Teilnehmern auf dem SEO-DAY beantwortet werden.

Die Themen der Vorträge sind breit gefächert. So wird zum Beispiel Marcus Tober, CTO von Searchmetrics darüber sprechen, wie stark sich SEO mittlerweile auf Mobile, Desktop und anderen Geräten unterscheidet. Gero Wenderholm, CEO von wenderholm.de, wird über Voice Search sprechen, und Ronny Marx, CEO von intomarkets.com, spricht darüber, wie man Google und Amazon clever verbinden kann und damit Traffic und Umsatz steigert. Des Weiteren werden auch Speaker von Google, Vendure.de, Search VIU und Sistrix dabei sein. Alle Vorträge und Speaker findest du hier.

Tickets + SEO-Contest

Der Zugang zu den Vorträgen kostet 349 Euro zuzüglich 19 Prozent Mehrwertsteuer. Das Dinner und die Networkingparty kosten 29 Euro. Falls ihr auch im nächsten Jahr dabei sein wollt, könnt ihr an einem SEO-Contest für das Keyword „Siebtlingsgeburt” teilnehmen und Tickets für den SEO-DAY 2018 gewinnen. Die Verlosung findet auf dem diesjährigen Event statt.

Jetzt Tickets sichern!

Der SEO-DAY im Überblick

Datum und Ort

12. Oktober 2017 ab 8:30 Uhr

Pre-Events am 11. Oktober

Rheinenergiestadion, Aachener Str. 999, 50933 Köln

Themen

E-Commerce-SEO

Linkbuilding

Technisches SEO

Content-Marketing

Mehr Informationen zur Agenda und den Referenten findet ihr auf der Veranstaltungs-Website