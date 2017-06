Lass dich inspirieren von Deutschlands besten Onlineshops: Die Sieger des Shop-Usability-Awards

Der Shop-Usability-Award hat auch 2017 wieder die besten Shops der Branche gekürt. Die Sieger bieten Onlinehändlern Inspiration und Ideen für das eigene Geschäft.

Ein hektischer Feueralarm und eine komplette Räumung der K5-Konferenzhallen im Estrel-Hotel in Berlin läuteten die diesjährige Preisverleihung des Shop-Usability-Awards ein, die trotz der Widrigkeiten mit gewohntem Glamour über die Bühne ging. Der bedeutendste Award der Branche brachte auch dieses Jahr wieder die besten Onlineshops Deutschlands zusammen. Auch diesmal war t3n mit Redakteur Jochen G. Fuchs wieder Teil der Jury.

Das Thema B2B gewinnt in der Branche stark spürbar immer mehr an Fahrt. In diesem Jahr war diese Kategorie mit 85 Bewerbern so stark wie noch in keinem Jahr zuvor, den Sieg trug der Onlineshop Praxisdienst.de davon.

Neben dem Gesamtsieger, dem Fanshop des Borussia Dortmund, und großen Marken wie Euronics oder S.Oliver, waren auch in diesem Jahr wieder interessante Nischenshops vertreten: Beispielsweise bietet Kaninchenhofladen.de den Nagerfreunden selbst zusammenstellbare Menüs – quasi das Mymüsli für Kaninchen. Und bietet jede Menge Wissen für die Tierhalter.

Gesamtsieger des Shop-Usability-Award 2017: Der Fanshop des Borussia Dortmund

Den Shop-Usability-Award 2017 hat der Fanshop des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund gewonnen. (Screenshot: BVB)

Der Shopware-Online-Shop des BVB ist Bester in der Kategorie „Sport & Outdoor“ und Gesamtsieger des zehnten Shop-Usability-Awards: „Die Jury findet den Shop originell, aktivierend und innovativ. Shop.bvb.de bietet eine einzigartige Inszenierung interaktiver Spielerwelten. Themenbezogene Einkaufswelten bilden die ‚Personality Brands' der Spieler authentisch ab. Hierbei entsteht eine nachhaltige Customer Experience“, so die Laudatio.

Euronics: Bester Elektronik-Shop

Der Onlineshop der Verbundgruppe Euronics, ebenfalls eine Shopware-Lösung, ist Kategoriesieger bei den Elektronik-Shops. Der Onlineshop ist ebenfalls die Plattform für viele angeschlossene Verbund-Händler. „Der Onlineshop begeistert Unterhaltungselektronik-Fans mit einer durchdachten Struktur, im Fokus steht die Reduktion der Gestaltung auf das Wesentliche“, so die Laudatio.

Bester Modeshop: Die Marke „Qsdesignedby“ von S. Oliver

Die eigenständige Marke „Q/S designed by“ wurde im Sommer 2016 von S.Oliver gelaunched. Auf Basis von Demandware steht ein über beide Shops übergreifender Warenkorb zur Verfügung. Der Shop holt junge Casual-Wear-Fans authentisch ab, es gibt zudem die Möglichkeit, direkt aus dem Instagram Feed im Shop einzukaufen. „Qs-designedby.de überzeugt durch eine gelungene Zielgruppenansprache und ist der Sieger 2017 in der Kategorie ‚Mode' “, so die Laudatio weiter.

Bester Markenshop: On my Skin

On my Skin betreibt einen Multibrand-Shop auf Basis von Oxid-Esales. „On my Skin bietet als Wäschespezialist mit einem ausgewählten Markensortiment ein entspanntes Einkaufserlebnis. Seit über 100 Jahren berät die leidenschaftliche Mannschaft kompetent und bedürfnisorientiert und möchte, dass für Kunden jeder Tag zu einem Wohlfühltag wird. Onmyskin.de vereint als Brand gekonnt etwa 70 Marken in einer aufgeräumten und inspirierenden Einkaufswelt“, so die Laudatio auf der Bühne.

Innovativster Onlineshop: Keller Sports

(Screenshot: Keller Sports)

„Keller Sports vertreibt nicht nur Premium-Sportprodukte, sondern bietet auch Premium-Customer-Experience. Der Oxid-Esales-Shop bietet mit ausgefeilten Mikrointeraktionen und einer Expertenberatung ein einmaliges Einkaufserlebnis. Das Unternehmen betreibt mittlerweile auch einen ‚Brand-Experience-Store' in München. Online bietet sich eine Premium-Mitgliedschaft mit exklusiven Benefits, um Kunden langfristig an das Unternehmen zu binden“, so die Laudatio.

Keller Sports hat den Shop seit dem Gesamtsieg im Jahr 2015 selbst im Detail weiterentwickelt und ist dieses Jahr Sieger in der Kategorie „Innovativster Shop“.

Bester Onlineshop in der Kategorie soziale Projekte: Alte Liebe

(Screenshot: Alte Liebe)

Die Mützen aus dem Onlineshop „Alte Liebe“ werden in traditioneller Handarbeit aus 100 Prozent Merinowolle gehäkelt – von vitalen Seniorinnen, die den erwirtschafteten Gewinn für gemeinsame Unternehmungen aufwenden. Kunden können via Postkarte ein persönliches Dankeschön an ihre „Häkelheldin“ zurücksenden. „So entsteht aus Hingabe zu Stil und Verantwortung ein generationsübergreifendes Social Business“, hieß es in der Laudatio.

All Kategoriesieger im Shop-Usability-Award 2017: Deutschlands beste Onlineshops