Shop Usability Award 2017 – jetzt bewerben

Ist dein Online-Shop kundenfreundlich? Macht er Einkaufen zum Erlebnis? Wenn ja, dann melde dich jetzt an für den Shop Usability Award 2017.

Das erste Gebot für Online-Händlers lautet: Sei unverwechselbar! Ob dein Shop dazugehört, kannst du auch dieses Jahr wieder testen, wenn du deinen Online-Shop zum Shop Usability Award anmeldest. Du kannst dich in zwölf Kategorien und vier Sonderkategorien um die begehrte Award-Trophäe bewerben. Die Anmeldefrist läuft bis 30. April 2017. Die Preisverleihung findet am 22. Juni 2017 im Rahmen der K5 Future Conference in Berlin statt.

Ehrung für Usability (Screenshot: Shop Usability Award)

Achtung – einfach nur schön reicht nicht! Die Fachjury legt besonderen Wert auf eine durchdachte Seitenstruktur und Nutzerführung, kundenfreundliche Innovationen und ein einzigartiges Einkaufserlebnis. Seit 2016 werden in den teilnehmenden Online-Shops übrigens echte Testbestellungen durchgeführt, um das gesamte Leistungsspektrum der E-Commerce Wertschöpfung zu bewerten.

Kategorien beim Shop Usability Award

B2B

Essen & Trinken

Freizeit, Hobby & Haustier

Elektronik, Software & Handy

Haushalt, Heimwerk & Garten

Möbel & Wohnen

Mode

Special Interest

Spielwaren, Kids & Baby

Sport & Outdoor

Accessoires, Geschenke & Lifestyle

Wellness, Beauty & Gesundheit

Sonderkategorie : Bester Markenshop

: Bester Markenshop Sonderkategorie: Innovativster Shop

Innovativster Shop Sonderkategorie: Social Projects

Social Projects Sonderkategorie: Small Business

Small Business Sonderkategorie: User-Preis Die Sieger des Shop Usability Award 2016 findet ihr hier.

Shop Usability Award wird seit 2008 verliehen

Der Shop Usability Award ist eine Initiative der Shoplupe GmbH. Gründer und Geschäftsführer Johannes Altmann will mit dem Award die Macher in den Vordergrund stellen, die mit viel Kreativität, Engagement und Einsatz für ein nutzerfreundliches Einkaufserlebnis in Online-Shops sorgen. Seit 2008 gibt es den Shop Usability Award. Mit mehr als 500 Bewerbungen jährlich ist er einer der renommiertesten deutschen E-Commerce Awards. Eines der Jurymitglieder ist übrigens Jochen Fuchs, Ressortleiter E-Commerce bei t3n.