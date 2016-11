Shopkey: Der Shopify-Produktkatalog in eurer Tastatur

Die iOS-App Shopkey für Shopify ermöglicht es Händlern ihren Kunden mit einem Klick passende Produkte zu empfehlen - samt Produktabbildung und Produkt-Link. Und das ohne den Chat verlassen zu müssen.

Mit dem Kunden in Kontakt treten ist heute ein Muss für jeden Händler. Häufig fragen Kunden via Chat „Was könnte ich meiner Tochter zum Geburtstag schenken?“ oder „Was für rote Stiefel hab ihr im Angebot?“. Jetzt bietet sich die Gelegenheit dem Kunden ein Produkt zu empfehlen. Das muss natürlich schnell gehen. Und dafür gibt es Shopkey. Die App für Shopify holt beliebige Produkt-Links inklusive Foto aus eurem Online-Shop in einen Chat, eine Mail oder eure Social-Media-Postings. Shopify beschreibt in seinem Blog, wie das neue iOS-Tool funktioniert.

Shopify Produktkatalog: Ein Klick auf die Weltkugel genügt

Dazu tippt ihr zuerst auf das Weltkugel-Symbol auf eurer iPhone-Tastatur. Damit ruft ihr die Shopkey-Suchliste mit all euren Produkten auf. Wollt ihr im Rahmen eines Chats einen Kunden beraten, sucht ihr das passende Produkt aus der Liste aus und es wird automatisch mitsamt Produktbild und Deep Link in euren Text integriert. Ein weiterer Klick und ihr könnt die Produktempfehlung direkt an euren Kunden senden. Der Vorteil: ihr müsst die Konversation mit dem Kunden nicht extra verlassen und in die Suche abtauchen. Auch wenn ihr E-Mailing-Kampagnen konzipiert oder Social-Media-Postings plant hilft Shopkey schneller Produktvorschläge zu integrieren.

Shopkey von Shopify: Funktioniert in allen Messengern, auf Facebook und in E-Mailings.

Shopkey ermöglicht Tracking der Shopify-Empfehlungen

Der Link, den Shopkey generiert, ist speziell markiert (eigentlich ist es euer täglicher UTM Code) und erlaubt es damit Verkäufe zu tracken, die aufgrund der empfohlenen Produkt-Links bestellt wurden. In Shopify seht ihr anhand der Links, welche Verkäufe via Facebook kamen oder welche über eure Chat-Messenger. Das ermöglicht auch auszuwerten welche Produkte über welche Kanäle am besten zu bewerben sind.

Shopkey vereinfacht also die Produktempfehlungen und sorgt dafür, dass der Kunde euch als kompetenten und schnell und direkt auf Kundenwünsche eingehenden Onlinehändler wahrnimmt. Das stärkt die Kundenbindung. Eine automatisierte Produktempfehlung geht damit aber nicht einher.

