Sicherheitslücke: So einfach ist es, fremde Flüge umzubuchen

Am Dienstag beschäftigen sich Karsten Nohl und Nemanja Nikodijevic am Chaos Communication Congress in Hamburg mit den Sicherheitsrisiken von Flugbuchungssystemen. Schon vorab haben sie sich darüber mit Motherboard unterhalten.

Sobald man einen Flug bucht, wird einem ein sechsstelliger Buchungscode zugeteilt. Tippt man diesen später auf der Website ein, wo man seine Buchung bearbeiten kann, benötigt man nur noch den passenden Nachnamen, um die gesamte Buchung abrufen zu können. Ein zusätzliches Passwort muss man nicht kennen.

Laut den beiden Security-Researchern kann dieser Code von automatisierten Anfragen leicht erraten werden. Das wurde auch in einem Versuch gezeigt, berichtet die Tagesschau. Die Abfragen werden von den Website-Betreibern oft nicht eingeschränkt, Millionen von Requests waren möglich, so die IT-Forscher.

A six digit code & your surname is not enough for account authentication when systems don't use any rate limiting; just grind for results