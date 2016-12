IT-Sicherheitsexperte deckt massive Sicherheitslücken bei Banking-Startup N26 auf

Ein deutscher IT-Sicherheitsexperte will schwerwiegende Sicherheitslücken in der Infrastruktur von N26 gefunden haben. Dem Banking-Startup sind nach eigenen Angaben aber keine Schadensfälle bekannt.

N26: Sicherheitslücken bei der App?

N26 (früher: Number26) hat im Sommer als erstes Fintech in Deutschland eine Banklizenz erhalten und eine 40 Millionen US-Dollar schwere Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Ansonsten dürften die N26-Macher aber froh sein, wenn das Jahr 2016 endlich vorbei ist. Nachdem es im Februar eine Sicherheitslücke bei der Number26-Kreditkarte gab – Shitstorm inklusive –, kämpft das Startup derzeit mit Problemen bei der Migration der Konten auf die eigene Plattform. Noch ärgerlicher für die Kunden des Hype-Startups dürften aber erneute Sicherheitslücken sein, die jetzt ein IT-Experte aufgedeckt haben will.

Sicherheitslücke entdeckt: Neues Ungemach für das Banking-Startup N26. (Foto: N26)

Vincent Haupert von der Uni Erlangen-Nürnberg ist es nach eigenen Angaben gelungen, über die N26-App Kundendaten einzusehen, Überweisungen in Echtzeit zu manipulieren und sogar Bankkonten komplett zu übernehmen – und das unabhängig von dem verwendeten Endgerät. Mehr über die Sicherheitslücken bei N26 will Haupert Ende Dezember beim 33. Chaos Communication Congress berichten. Dort wird er einen Vortrag unter dem Titel „Shut Up and Take My Money! The Red Pill of N26 Security“ halten. Haupert hatte schon beim CCC im vergangenen Jahr für Aufsehen gesorgt, als er zeigte, wie die Online-Banking-App der Sparkasse geknackt werden konnte.

N26 will Bug-Bounty-Programm starten

Haupert zufolge wurde N26 am 25. September über die Schwachstellen informiert. Eine Unternehmenssprecherin bestätigte das gegenüber Gruenderszene.de. Das Unternehmen habe mehrere Millionen Transaktionen durchgeführt, es seien allerdings keine Schadensfälle bekannt. Deswegen sei auch die Öffentlichkeit bisher nicht über die Lücken informiert worden. N26 will jetzt mit einem Bug-Bounty-Programm für eine Verbesserung seiner IT-Infrastruktur sorgen.

In der vergangenen Woche hatte N26 angekündigt, dass das Banking-Startup in neun weitere europäische Märkte, nämlich Belgien, Estland, Finnland, Lettland, Litauen, Luxemburg, den Niederlanden, Portugal und Slowenien expandieren wolle. In den kommenden Jahren soll das Banking-Konzept des Fintech-Unternehmens bis zu zwei Millionen Kunden anziehen. Im Januar soll zunächst einmal der aktuell holprig verlaufende Migrationsprozess laut N26 abgeschlossen sein.

