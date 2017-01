Zuckerberg, Cook, Musk, Nadella, Brin – Silicon Valley vereint gegen Trump

Mark Zuckerberg, Elon Musk, Tim Cook und Sergey Brin – nach den verschärften Einwanderungsregeln stellt sich das Silicon Valley vereint gegen den neuen US-Präsidenten. Die Reaktionen im Überblick.

Der neue US-Präsident Donald Trump und das Silicon Valley werden keine Freunde mehr – das steht bereits nach nicht einmal zwei Wochen nach der Amtseinführung von Trump als 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika fest.

Die Trump-Order, Menschen aus sieben überwiegend muslimischen Ländern nicht mehr einreisen zu lassen, sorgt für einen Aufschrei und viel Widerspruch aus dem Silicon Valley, das um die globalen Talente kämpft. Teile der Anordnung des Präsidenten wurde bereits wieder von einem New Yorker Gericht für unzulässig erklärt. So dürfen Inhaber einer Greencard weiter in die USA reisen, auch wenn sie aus einem der betreffenden Länder kommen.

„Apple würde ohne Immigration nicht existieren, geschweige denn so erfolgreich und innovativ sein.“

Den Auftakt der Kritik aus dem Silicon Valley machte Facebook-Chef Mark Zuckerberg an diesem Wochenende – mit einem langen, emotionalen Appell auf dem sozialen Netzwerk. „Meine Urgroßeltern kamen aus Deutschland, Österreich und Polen“, schreibt Zuckerberg dort. Die Eltern seiner Frau Priscilla seien Flüchtlinge aus China und Vietnam gewesen. „Die Vereinigten Staaten sind eine Nation von Einwanderern und wir sollten stolz darauf sein.“ Daher mache er sich nicht nur um die eigenen Kinder, sondern die Zukunft der USA Sorgen. Schon nach der Wahl Trumps äußerte sich Zuckerberg recht ablehnend gegenüber dem neuen Präsidenten: „Fortschritt vollzieht sich nicht in einer geraden Linie“, schrieb er. Soll heißen: Die Wahl Trumps betrachtet der Facebook-Gründer wohl eher als Rückschlag.

My great grandparents came from Germany, Austria and Poland. Priscilla's parents were refugees from China and Vietnam.... Posted by Mark Zuckerberg on Freitag, 27. Januar 2017

Microsoft-Chef Nadella gegen Trump: Positiver Einfluss von Einwanderung für Unternehmen, Land und Welt

Auch Microsoft-Chef Satya Nadella äußerte sich für Konzerngepflogenheiten ungewöhnlich deutlich und öffentlich. Er wählte dazu die von Microsoft übernommene Business-Plattform Linkedin. „Als Einwanderer und als CEO habe ich den positiven Einfluss von Einwanderung für unser Unternehmen, unser Land und die Welt gesehen. Wir werden uns weiter für dieses wichtige Thema stark machen.“ Laut einer in dem Posting zitierten Memo sind mindestens 76 Microsoft-Mitarbeiter durch das Trump-Dekret betroffen. Am heutigen Montag will Nadella zusammen mit dem Justiziar der Firma besorgten Microsoft-Mitarbeitern Fragen zu dem Thema beantworten. Linkedin-Chef Jeff Weiner schrieb auf Twitter, dass 40 Prozent der Fortune-500-Unternehmen von Einwanderern oder ihren Kindern gegründet wurden.

Elon Musk, Gründer und Chef sowohl von Tesla als auch SpaceX, meldete sich ebenfalls auf Twitter zu Wort. Der generelle Einreisestopp „für bestimmte überwiegend muslimische Länder ist nicht der beste Weg, die Herausforderungen des Landes anzugehen“, schrieb Musk. Viele der Betroffenen seien Unterstützer der USA. Musk gehört zu einem Team, das Trump bei ökonomischen Fragen berät.

Many people negatively affected by this policy are strong supporters of the US. They've done right,not wrong & don't deserve to be rejected. — Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2017

Apple-Chef Tim Cook äußerte sich in einem Rundschreiben an Mitarbeiter, das Techcrunch vorliegt. Das Unternehmen habe mit betroffenen Mitarbeitern Kontakt aufgenommen. „In meinen Gesprächen mit Regierungsvertretern hier in Washington diese Woche habe ich deutlich gemacht, dass Apple zutiefst an die Bedeutung von Einwanderung glaubt – sowohl für unser Unternehmen, als auch für die Zukunft unserer Nation“, schreibt Cook. „Apple würde ohne Immigration nicht existieren, geschweige denn so erfolgreich und innovativ sein.“

40% of Fortune 500 founded by immigrants or their children. All ethnicities should have access to opportunity -- founding principle of U.S. — Jeff Weiner (@jeffweiner) January 28, 2017

Uber-Chef Travis Kalanick äußerte sich in einer E-Mail an seine Mitarbeiter am Samstag, wie Techcrunch berichtet. Demnach betreffe das Dekret „etwa ein Dutzend“ Mitarbeiter bei der Mobility-App. Fahrer, die durch das Dekret betroffen sind, sollen demnach von Uber in den kommenden 90 Tagen finanziell unterstützt werden, um soziale Härten abzufedern. Kalanick ist wie Musk Mitglied im Wirtschaftsberatungs-Team von Trump.

Twitter is built by immigrants of all religions. We stand for and with them, always. — Twitter (@Twitter) January 29, 2017

Twitter-Chef Jack Dorsey wählte ebenfalls klare Worte: „Die humanitären und ökonomischen Auswirkungen dieses exekutiven Dekrets sind erschütternd“, schrieb Dorsey auf Twitter. „Wir profitieren durch das, was Flüchtlinge und Immigranten in die USA bringen.“

The Executive Order's humanitarian and economic impact is real and upsetting. We benefit from what refugees and immigrants bring to the U.S. https://t.co/HdwVGzIECt — jack (@jack) January 28, 2017

Google-Mitgründer Sergey Brin bei Anti-Trump-Protest in San Francisco gesichtet

Google cofounder Sergey Brin at SFO protest: "I'm here because I'm a refugee." (Photo from Matt Kang/Forbes) pic.twitter.com/GwhsSwDPLT — Ryan Mac (@RMac18) January 29, 2017

Google-Mitgründer Sergey Brin ließ Taten statt Worte sprechen: Am Sonntag wurde er von einem Forbes-Fotografen beim Protestzug gegen das Trump-Dekret gesehen und abgelichtet. USA Today berichtet, dass Google einen Fonds zur Unterstützung für Organisationen eingerichtet habe, die Flüchtlingen und Einwanderer unterstützen. 2 Millionen Dollar von Google sollen demnach in den Fonds fließen und bis zu weitere 2 Millionen Dollar von Google-Mitarbeiter. Das Geld soll dem Bericht zufolge an Organisationen fließen wie die Bürgerrechtsorganisation American Civil Liberties Union (ACLU), das Immigrant Legal Resource Center, das International Rescue Committee und das Uno-Flüchtlingshilfswerk UNHCR.

When we close our hearts & stop loving other people as ourselves (MK 12:31) we forget who we truly are---a light unto the nations. #noban — Marc Benioff (@Benioff) January 28, 2017

Box.com-Chef Aaron Levie, der sich mit öffentlichen Äußerungen selten zurückhält, twitterte nach dem Dekret, dass er der Bürgerrechtsorganisation ACLU gespendet habe, die sich auch für die Rechte von Einwanderern und Flüchtlingen einsetze. „Wir können nicht zulassen, das Amerika ein abgeschottetes, angstvolles Land wird. Wir sind besser als das,“ schreibt Levie in seinem Tweet.

Donating to the @ACLU today. We cannot let America turn into a closed off, fearful country. We're better than this. — Aaron Levie (@levie) January 28, 2017

Auch Adobe, Netflix, Mozilla, Twilio und eine Reihe anderer Unternehmen äußerten sich kritisch zu Trumps Einwanderungspolitik. Eine ausführliche Übersicht dazu bietet Techcrunch.

