Silicon Valley: Angst vor Angriff auf das Internet am US-Wahltag

Nach einer DDoS-Attacke könnten Hacker für den US-Wahltag einen Angriff auf Teile der Infrastruktur des Internets planen. Darüber wurde jetzt auf Twitter diskutiert.

Letzte große DDoS-Attacke legte Internet-Dienste wie Twitter, Github, Airbnb und viele mehr lahm

Am 21. Oktober legte eine DDoS-Attacke prominente Internetseiten wie Twitter, Github, Airbnb oder die New York Times lahm. Die Attacke ging von IoT-Geräten aus und war auf die von der Infrastruktur-Firma Dyn verwaltete DNS-Infrastruktur ausgerichtet. Bereits damals berichtete die New York Times, dass die US-Behörden sich Sorgen um einen möglichen weiteren Angriff während der US-Präsidentschaftswahl am 8. November machen. Die Folge könnte etwa sein, dass die amerikanische Bevölkerung nur erschwert an der Wahl teilnehmen kann. Persönlichkeiten aus dem Silicon Valley diskutieren darüber jetzt auf Twitter.

Auch Adam D'Angelo, früherer Facebook-CTO und Mitgründer von Quora, äußert sich zu den Sicherheits-Bedenken. Er befürchtet zur US-Wahl einen Angriff auf das Internet und weist darauf hin, dass nicht das Wahlsystem direkt angegriffen werden muss – vielmehr könnte es eine Attacke auf die Infrastruktur sein, die das Wahlergebnis beeinflusst. Potenzielle Wähler könnten zum Beispiel durch einen Ausfall von Google Maps Schwierigkeiten haben, ihre Wahllokale zu finden.

Good chance of major internet attack Nov 8th. Many groups have the ability and incentive. Maps outage alone could easily skew the election. — Adam D'Angelo (@adamdangelo) October 30, 2016

D'Angelo empfiehlt den Wählern, Karten und alle nötigen Informationen vorab auszudrucken und am besten schon früher zur Wahl zu gehen.

CNN sprach mit Security-Experten, die das Szenario allerdings für unwahrscheinlich halten. Auch zahlreiche Twitter-Nutzer verweisen diese Theorie prompt ins Reich der Aluhüte.

@moskov everyone should make sure they're ready to vote without the internet that day...print directions out, save stuff locally, vote early — Adam D'Angelo (@adamdangelo) October 30, 2016

Kleinere Angriffe auf Teile des Internets sind ein wahrscheinlicheres Szenario

Laut CNN ist es dennoch nicht garantiert dass zur Wahl alles reibungslos abläuft. Ein wahrscheinlicheres Szenario ist demnach, dass News-Organisationen oder prominente Social-Media-Nutzer in den Fokus von Hackern geraten, um das Verbreiten von Nachrichten zu verhindern oder zu beeinflussen. Der Fernsehsender vermutet außerdem potentielle Hacker in Russland. CNN berichtete schon vor einigen Tagen, dass sich diese bereits in den Wahlkampf einmischten.

Als Folge des letzten DDoS-Angriffs rief eine Firma bereits Webcams zurück, die als IoT-Geräte Teil der Attacke im Oktober waren. Vielen anderen Firmen ist das aber schon aus logistischen Gründen nicht möglich – so existiert vermutlich eine große Zahl an unsicheren Geräten, die bereits mit dem Internet verbunden sind und leicht gehackt werden können. Das dafür verantwortliche Mirai-Botnet hat bisher etwa 500.000 Geräte mit Malware infiziert. Steigt diese Zahl, könnten die Auswirkungen noch deutlich größer werden.

In diesem Kontext auch interessant: Akamai gibt nach Rekord-DDoS-Angriff auf: Krebs on Security abgeschaltet