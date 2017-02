Single-Page-Webdesign: 25 sehenswerte Beispiele

Alles, aber kein typisches Format: Diese Single-Page-Websites lassen klassische Layouts und Strukturen alt aussehen.

25 Single-Pages, die im Trend liegen

Wer eine überschaubare Menge an Informationen auf seiner Website unterbringen möchte, sollte vielleicht darüber nachdenken, sie einfach auf ein Single-Page-Design zu verteilen und damit auf weitere Unterseiten zu verzichten. Das bietet gleich mehrere Vorteile: Zum einen muss der Besucher nicht lange herumklicken und kann sich auf die wichtigsten Informationen konzentrieren. Zum anderen ist diese Art von Interface auf mobilen Geräten einfacher zu bedienen, da sie die herkömmliche und oftmals komplizierte Navigation ablöst.

Ein Single-Page- oder auch One-Page-Design, lässt sich natürlich nicht für jede Website umsetzen. Wer umfangreiche Informationen in verschiedenen Kategorien unterbringen möchte, braucht dafür meist diverse Unterseiten, die über eine vernünftige Navigation erreicht werden können. Wer dagegen eine Geschichte zu erzählen hat, sollte über eine Single-Page-Website nachdenken. Ebenso geeignet ist das Design für Portfolios, Landingpages oder Visitenkarten.

Wir haben in der Galerie 25 sehenswerte Beispiele aus verschiedenen Quellen zusammengetragen. Sie zeigen, was alles möglich ist, auch wenn das Webdesign nur aus einer Einzelseite besteht. Links zu den einzelnen Beispielen findest du in der Bildbeschreibung.

Galerie: 25 Single-Page-Websites

Dieser Artikel ist eine Überarbeitung eines Artikels aus dem Jahr 2011. Autor des Originalartikels ist Falk Hedemann.

