Siri versus Google Assistant: Die wichtigsten Unterschiede in einer Infografik

Mit dem Google Assistant hat Apples Siri zum ersten Mal echte Konkurrenz bekommen. Wer von beiden der bessere persönliche Mobil-Assistent ist, soll eine Infografik zeigen.

Google Assistant: Siri bekommt Konkurrenz

Mit dem Assistant will Google jedem Nutzer ein individualisiertes Google-Erlebnis bieten. Mit seiner KI lernt der Google Assistant dazu, passt sich an und ist darauf spezialisiert, Befehle und Anfragen per Sprache zu erhalten. Kann Google damit Apple und dessen Assistentin Siri die Vorherrschaft auf diesem Markt streitig machen? Dieser Frage hat sich sich Zlated gewidmet und im Rahmen einer spannenden Infografik die beiden Konkurrenten ausgiebig verglichen.

Die Nase vorn hat der Google Assistant, wenn er sich Dinge merken soll, die der Nutzer einmal erwähnt hat – im vorliegenden Testbeispiel ist es zum Beispiel die Lieblingsfarbe. Siri scheint da vergesslicher zu sein. Dafür ist Siri etwas schneller mit der Antwort auf eine Frage zur Stelle. Auch bei der Zusammenarbeit mit den auf dem Smartphone vorhandenen Apps tut sich Siri leichter. Insgesamt geben die Tester aber in der Infografik dem Google Assistant den Vorzug. Dieser sei akkurater und könne sich Dinge einfach besser merken. Insgesamt seien beide Systeme aber von sehr guter Qualität.

Ist Siri nicht so gut wie der Google Assistant?

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch Marquees Brownlee (MKBHD) in einem Testvideo. Seiner Meinung nach ist der Google Assistant etwa besser darin, die gewünschte Information vorzulesen. Siri stelle diese dagegen besser auf dem Bildschirm dar. Bei einem Assistenten, der über Sprachbefehle gesteuert werden soll, ist da natürlich der Google Assistant im Vorteil. Auch, was das KI-gestützte Kennenlernen des Nutzers und das Abrufen entsprechender Informationen angeht, sieht MKBHD Googles Assistenten vorn.

Hat Apple also – im Vergleich zu Google und Amazon mit Alexa – den Anschluss verpasst? Ist Siri wirklich „blöd“, wie mein t3n-Kollege Kim meint? Apple hat die Hoffnung jedenfalls noch nicht aufgegeben und sich mit KI-Experten verstärkt. Vielleicht wird die nächste Siri-Version die Konkurrenz wieder überholen.

Mit einem Klick auf das untenstehende Vorschaubild öffnet ihr die komplette Infografik:

Welcher ist der bessere Smartphone-Assistent: Siri und Google Assistant im Vergleich. (Infografik: Zlated)

via venturebeat.com