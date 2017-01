Sketch 42 bringt Export-Presets, Touch-Bar-Unterstützung und mehr

Sketch 42 ist da. Wir verraten euch, welche Vorteile das Update mitbringt.

Sketch 42: Vektor-Tool unterstützt jetzt Presets für die Exportfunktion

Das beliebte Vektor-Programm Sketch ist in Version 42 veröffentlicht worden. Besonders hilfreich ist eine Neuerung im Umgang mit der Exportfunktion. Schon früher konnten Designer damit Ausschnitte oder Ebenen für unterschiedliche Bilddimensionen exportieren. Jetzt könnt ihr diese Angaben in Presets ablegen und dann bequem auf mehrere Dateien oder Ebenen anwenden.

Sketch 42 unterstützt Export-Presets. (Screenshot: Sketch)

Außerdem unterstützt Sketch 42 die Touch-Bar des neuen Macbook Pro. Abhängig davon, was ihr gerade in dem Vektor-Tool macht, werden euch in der Leiste jetzt passende Einstellungen und Shortcuts angezeigt. Markiert ihr beispielsweise eine Ebene, so zeigt euch Sketch in der Touch-Bar entsprechende Einstellungsmöglichkeiten an.

Sketch 42: Die weiteren Neuerungen im Überblick

In der neuen Sketch-Version wurde außerdem das Zoom-Limit erhöht. Ihr könnt daher eure Grafiken auf bis zu 25.600 Prozent vergrößern. Auch der Import und Export von SVG-Dateien funktioniert besser. Darüber hinaus wurden die Stabilität verbessert und einige Bugs beseitigt.

