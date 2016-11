Strategie 2025: Skoda bringt sein erstes Elektroauto 2019

Der seit 1991 zum Volkswagen-Konzern gehörende tschechische Autobauer Skoda will 2019 sein erstes eigenes Elektroauto präsentieren. Bis 2025 sollen fünf Elektromobile auf dem Markt sein.

Skoda bekennt sich zur Elektromobilität

Nach Konzernmutter Volkswagen (VW) hat sich auch Tochter Skoda zur Elektromobiltät bekannt. Skodas Zukunft sei elektrisch, digital und vernetzt, erklärte Bernhard Maier, Vorstandsvorsitzender von Skoda, auf der Jahreshauptversammlung der Skoda-Händler in Berlin. Maier stellte auf dem Event seine „Strategie 2025“ vor. Demnach soll 2019 das erste Elektroauto auf den Markt kommen.

Elektroauto: Skoda will den Superb 2019 als Plug-in-Hybrid auf den Markt bringen. (Bild: Skoda)

Als erstes soll in Zusammenarbeit mit Volkswagen der Skoda Superb als Plug-in-Hybrid in den Verkauf gebracht werden, nur kurze Zeit später ein rein elektrisches Auto. Bis 2025 sollen dann fünf Elektromobile von Skoda auf dem Markt sein. Konkrete Daten und Preise zu der geplanten Elektroauto-Flotte hat Skoda noch nicht bekanntgegeben. Skoda-Chef Maier kündigte an, dass sein Unternehmen ein Mobilitätsanbieter werde und sich „in allen Feldern auf das Auto von morgen“ einstelle.

Skoda-Mutter VW baut auf das Elektroauto

VW hatte zuvor angekündigt, dass bis 2025 jeder vierte Wagen, der vom Band läuft, ein Elektroauto ist. Ab 2017 sollen dazu Elektroautos auch in Dresdens Gläserner Manufaktur hergestellt werden. Darüber hinaus soll Dresden zur Modellstadt für Elektromobilität werden.

Der Volkswagen ID von allen Seiten

30 neue Elektrofahrzeuge von VW sollen bis 2025 auf den Markt kommen, von denen zwei bis drei Millionen Stück pro Jahr verkauft werden sollen. Das erste Fahrzeug seiner neuen Elektroauto-Flotte hat VW Ende September offiziell enthüllt. Der Volkswagen ID soll 2020 in Serie gehen und eine Reichweite von bis zu 600 Kilometern liefern.

