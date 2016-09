Microsoft schließt Skype-Büro in London: 400 Jobs gefährdet

Microsoft wird das London-Büro von Skype schließen. Die meisten der dort beschäftigten Mitarbeiter werden deshalb ihren Job verlieren.

Nach Brexit-Abstimmung: Microsoft schließt Skype-Büro

Der Telefon-Konferenz-Dienst wurde 2003 in London gegründet und 2011 für 8,5 Milliarden US-Dollar von Microsoft übernommen. Jetzt schließt das Büro in der britischen Hauptstadt seine Tore, wie die Financial Times berichtet.

Für viele ehemalige Mitarbeiter kommt das wenig überraschend, denn es mussten bereits in den vergangen Monaten viele Manager gehen. Entscheidungen sollen zukünftig am Microsoft-Campus in Redmond bei Seattle, USA, getroffen werden.

Dies kommt in einer Zeit, wo sich London ohnehin weiter als Technologie-Stadt beweisen muss, nachdem bei der Brexit-Abstimmung für das Verlassen der EU gestimmt wurde, so die Financial Times weiter.

Microsoft wird Skype zukünftig aus den USA aus führen. (Bild: Microsoft)

Microsoft streicht insgesamt 2850 Stellen

Bereits im Juli hat Microsoft angekündigt, dass sie 2850 Mitarbeiter in einem Zeitraum von zwölf Monaten entlassen wollen. Die Angestellten von Skype in London sind jetzt ein Teil dieser Gruppe.

Techcrunch hebt außerdem hervor, dass das Büro in London ein wichtiger Teil des Unternehmens war, besonders auch, da man hier die Zeit überstand, in der das Unternehmen im Besitz von eBay war. Gegenüber Fortune meint Microsoft, das Unternehmen sei bemüht, denen unter die Arme zu greifen, die von den Entlassungen betroffen sind.

