Slack: Das kann die neue Beta-Version für macOS und Windows

Wer Slack auf dem Desktop verwendet, der sollte einen Blick auf die neuen Beta-Versionen des Team-Messengers für OS X und Windows werfen.

Slack: Desktop-Client setzt jetzt auf allen Plattformen auf React

Slack-Nutzer können schon seit geraumer Zeit auf eigene Desktop-Clients für Windows und OS X zurückgreifen. Die Mac-Version nutzte bislang den Web-Wrapper Macgap. Zukünftig sollen jedoch alle Desktop-Clients für OS X, Windows und Linux auf React-Basis laufen. Die neue Software für Mac und Windows befindet sich jetzt in einer offenen Beta-Phase.

Vor allem in Sachen Geschwindigkeit hat sich einiges getan. Nicht nur der Start der App geht jetzt deutlich zügiger, auch der Wechsel zwischen verschiedenen Teams gestaltet sich jetzt verzögerungsfreier. Außerdem wurde ein wenig am User-Interface gefeilt. Wechselt ihr über die seitliche Team-Leiste in ein anderes Team, wechselt die Leiste ihre Farbe anhand der jeweiligen Farbschema-Einstellungen.

Slack: Die Beta-Version des Team-Messengers basiert jetzt auf Githubs React-Framework. (Grafik: Slack)

Slack: Hier könnt ihr die Beta herunterladen

Die Beta für OS X könnt ihr direkt von der Slack-Website herunterladen. Windows-Nutzer müssen sich hingegen über einen Button für die Beta anmelden. Anschließend solltet ihr eine Benachrichtigung erhalten, die euch die Teilnahme am Beta-Test bestätigt. Erst danach könnt ihr die Beta-Software als Update herunterladen.

In unserem kurzen Test machte die Beta eine gute Figur. Ernsthafte Bugs sind uns nicht begegnet. Wer den offiziellen Slack-Client verwendet, der kann ruhig einen Blick auf die Beta-Version werfen. Allerdings bieten Drittanbieter-Clients wie Franz oder Rambox durch die Unterstützung weiterer Messenger natürlich nach wie vor einen gewissen Mehrwert verglichen mit der offiziellen Slack-Software. Ein Umstieg von diesen Tools dürfte sich für die meisten Nutzer daher nicht lohnen.

