Dieses Slack-Plugin zeigt, wie deine Teammitglieder drauf sind

Slack-Plugin Vibe geht mit Natural-Language-Processing und Machine Learning der Stimmung auf den Grund

Team-Messenger wie Slack werden gern von Unternehmen oder Projekten benutzt, deren Mitarbeiter sich an verschiedenen Orten befinden. Mit den Tools können sich die Teammitglieder zwar schnell miteinander austauschen, auf der Strecke bleibt aber die nonverbale Kommunikation. Dabei ist es wichtig zu wissen, wann die Stimmung im Team kippt, und was der Auslöser dafür gewesen sein könnte. Genau das will das Slack-Plugin Vibe liefern. Für die Analyse kommen Natural-Language-Processing (NLP) und weitere Aspekte des maschinellen Lernens zum Einsatz, wie es auf der Vibe-Website heißt.

Das Slack-Plugin Vibe soll die Stimmung im Team messen können. (Screenshot: Vibe/t3n)

Mit Vibe können etwa bestimmte Begriffe herausgefiltert werden, die im Team Freude oder Frust auslösen. In einer übersichtlichen Timeline wird gezeigt, wie sich die Stimmung der Teammitglieder in den vergangenen Tagen und Wochen entwickelt hat. Auch hier sind wieder spezielle Schlüsselmomente nachvollziehbar, etwa ein bestimmtes Thema, das die Stimmung enorm gesteigert hat. Per Klick kann man sich zu den entsprechenden Diskussionen führen lassen. Auch können sich die Verantwortlichen per Share-Bot in Echtzeit darüber informieren lassen, wenn die Stimmung sich dramatisch zu verändern droht. Tägliche Good-Vibe-Zitate sollen für bessere Stimmung sorgen.

Slack-Plugin im Test: Einige Unschärfen

In einem Test der Kollegen von The Next Web zeigten sich allerdings noch einige Unschärfen. So verbuchte das Vibe-Plugin einen negativen Stimmungswechsel aufgrund des Themas Fake-News. Dabei war die Stimmung schlechter geworden, als sich einige Teammitglieder verabschiedet und Feierabend gemacht hatten – gleich nach einem Bericht eines anderen Kollegen über Fake-News. Hier ist allerdings die schon erwähnte Funktion hilfreich, dass sich der Ausgangspunkt des Stimmungswechsels in den Diskussionen nachvollziehen lässt.

Das Slack-Plugin Vibe kann kostenlos ausprobiert werden. In der Gratis-Variante sind die Funktionen aber arg beschränkt. Wer alle Features des Vibe-Plugins nutzen will, muss die Premium-Variante buchen. Die kostet 50 US-Dollar pro Monat. 120 US-Dollar werden fällig, wenn man mehrere Slack-Channels auf die interne Stimmung hin überwachen will. Inwieweit ein solches Tool mit dem Recht auf Privatsphäre der Mitarbeiter kollidiert, ist aber unklar.

