Slack, Trello und mehr betroffen: AWS-Problem legt große Teile des Internets lahm

Es ist wieder soweit: Teile des Internets, darunter populäre Dienste wie Slack und Trello, sind am Dienstagabend nicht zu erreichen. Grund ist wohl ein Problem bei Amazons Cloud-Service AWS.

Internet-Ausfall: Problem im Cloud-Speicher von AWS

Im Herbst hatte angeblich ein wütender Gamer eine massive DDoS-Attacke gestartet und damit das halbe Internet lahmgelegt. Betroffen waren Dienste wie Etsy, Ebay, Spotify, Shopify, Paypal, Twitter, Netflix oder Soundcloud. Am Dienstagabend sind wieder eine ganze Reihe populärer Plattformen wie Slack und Trello sowie jede Menge anderer Webseiten vom Netz abgeschnitten. Diesmal gilt ein Problem bei den Amazon Web Services (AWS) als Grund für den Internetausfall.

AWS-Probleme legen Internetdienste wie Trello lahm. (Screenshot: t3n.de)

„Gesteigerte Fehlerraten“ gibt Amazon im AWS-Dashboard an. Die Fehlerquelle liegt offenbar im Simple Storage Service (S3) des Cloud-Riesen. Der wird von vielen Internetdiensten benutzt, auch von Netflix oder Reddit, wie BGR.com berichtet. Anwendungen und Services, die auf den Cloud-Speicherdienst angewiesen seien, könnten beeinträchtigt sein, räumt Amazon ein. Kommt es in diesem sensiblen Teil der Netzinfrastruktur zu Ausfällen oder Verzögerungen, summieren sich Probleme, etwa beim Laden von betroffenen Webseiten.

Probleme bei AWS-Dienst vor allem an der US-Ostküste

Amazon zufolge ist der S3-Dienst im US-EAST-1 betroffen, also vor allem an der Ostküste der USA angesiedelte Dienste. Laut The Next Web handelt es sich unter anderem um Slack, Trello, Quora, Business Insider, Coursera und IFTTT. In unserem Schnelltest ließen sich Trello, Quora und IFTTT nicht öffnen. Die Gründe für den Ausfall bei Amazons S3 sind nicht bekannt. Ebenso unklar ist, inwieweit weitere Seiten betroffen sein werden und wann die aktuell nicht zugänglichen Plattformen wieder ans Netz gehen.