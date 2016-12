Welcome, you badass! Darum solltest du der Slush-Konferenz nächstes Jahr einen Besuch abstatten

Die Slush-Konferenz in Helsinki ist eines der größten Startup-Events in Europa. Neben 2.000 Startups waren in diesem Jahr auch ungefähr 1.000 Investoren und 2.500 freiwillige Helfer dabei.

Schon beim ersten Betreten der Messehallen wurde klar, dass die Dunkelheit von Finnland im November zum ästhetischen Konzept der Veranstaltung gehörte: Dunkle Hallen, Laserstrahler und Nebelmaschinen, die bei den Vorträgen mitunter punchline-artig Rauch ausstießen, verkörperten das Motto der Slush (30. November bis 01. Dezember 2016) vollständig:

„Nobody in their right mind would come to Helsinki in November. Except you, you badass. Welcome.”

Zur Konferenz hatte die Slush einige große Namen eingeladen wie Chris Sacca, Arielle Zuckerberg, den Kronprinzen Haakon Magnus von Norwegen sowie den argentinischen Ministerpräsidenten.

Auf den sechs Bühnen der riesigen Messehalle wurde zwei Tage lang über Food Tech, Finance-Themen, Sex Tech, Gesundheit und Big Data gesprochen. Vorträge wie „Redesigning Death” oder „AI, Big Data, and the future of sex tech” fanden breiten Anklang. Auf der Founder Stage durften 100 ausgewählte Founder ihre Idee im Rahmen der 100 Slush Pitching Competition auf der großen Bühne und vor Investoren diskutieren. Wer sich einzelne Talks einmal ansehen will, dem kann ich den Youtube-Channel von Slush empfehlen.

Die Talks und Events der Konferenz wurden durch eine Expo ergänzt, bei der sich Unternehmen vorstellen konnten. Auch hier waren nicht nur skandinavische Startups dabei, sondern große Unternehmen wie Google und andere Startups aus der ganzen Welt.

Die Slush-Chance für Startups

Für Startups lohnt sich die Konferenz vor allem aus folgenden Gründen:

Slush 100 Pitching Competition: Hier haben ausgewählte Startups die Möglichkeit auf einer großen Bühne vor Investoren und Konferenz-Besuchern zu pitchen. Der diesjährige Gewinner war Caremonkey.

Seedcamp Accelerator Pitching: Auch in diesem Jahr konnten Startups sich wieder für Accelerator bewerben.

Investor Matchmaking: Die Slush bietet für alle Konferenz-Besucher ein Matchmaking-Tool an, mit dem sich Investoren, Journalisten und andere Startups kontaktieren lassen. In der Halle gibt es zwei große Meeting Areas mit Tischen, die sich stundenweise reservieren lassen.

PR Boost: Aber nicht nur Startups und Investoren sind auf der Slush vertreten, sondern auch circa 700 Journalisten. Ihr könnt über das Matchmaking-Tool vorher ein Meeting ausmachen oder aber nach den „Media-Badges” Ausschau halten.

Sucht ihr nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Die Slush ist eine super Gelegenheit neue Leute zu treffen, ganz egal ob für Partnerschaften oder als neue Team-Mitglieder.

Die Slush-Konferenz ist so riesig, dass eine gute Vorbereitung absolut notwendig ist. Je mehr im Voraus investiert wird, desto mehr kann im Nachgang davon profitiert werden.

(Foto: Rebecca Vogels) 1 von 4 Zur Galerie

Der technologische Norden

Die Skandinavischen Länder haben mit Unternehmen wie Skype, Spotify, Supercell, Zendesk oder MySQL technologische Superstars hervorgebracht.

Die Slush-Konferenz spielt dabei für viele finnische Startups eine große Rolle, die ihr Leben in „vor der Slush und nach der Slush” einteilen, wie Kevin Linser von Selma Finance mir erklärte. Der gebürtige Österreicher hat mit seinem Unternehmen seit 2014 den Sitz in Finnland gewählt.

Die Slush hat sich inzwischen zu einer derartigen Marke entwickelt, dass sie inzwischen auch in Tokio und Shanghai stattfindet.

Alles gut? Nicht ganz! Am Montag meldete sich die Slush-Konferenz mit folgendem Posting:

Screenshot: Facebook

Bei der After-Party hatte es vermehrt Übergriffe auf weibliche Teilnehmerinnen der Konferenz gegeben. Das ist im Rahmen einer Konferenz, die für Fortschritt und Innovation steht, absolut erschreckend. Nicht nur, dass 2016 Übergriffe auf Frauen immer noch vorkommen, sondern auch, dass die Startup-Umgebung sich nicht von sexistischen Haltungen und Handlungen befreien kann.

Anders als zum Beispiel bei der Noah-Konferenz und dem folgenden #escortgate-Skandal, ist das Beispiel der Organisatoren der Slush mit diesem Vorfall vorbildhaft.

Die eindeutige Stellungnahme „zero tolerance for assholes” und die schnelle Reaktion von Seiten der Organisatoren ist absolut lobenswert. Die Bemühung um Gleichberechtigung war der Slush-Konferenz durchweg anzumerken. Sie hatte mit 35 Prozent nicht nur eine vergleichsweise hohe Frauenquote, sondern auch viele tolle weibliche Speakerinnen wie zum Beispiel Stephanie Alys von Mystery Vibe zu bieten. Es bleibt zu hoffen, dass solche Vorfälle im nächsten Jahr der Vergangenheit angehören.

Die Autorin Rebecca Vogels ist Marketing-Managerin beim SaaS-Startup Usersnap in Wien. Zuvor gründete sie die Textplattform Pfiff Media und war als Uni-Dozentin tätig. Auf ihrem Blog You Might Also Like schreibt sie über Tech, Internet, Politik und neue Ideen. Für Usersnap schreibt Sie über Webentwicklung, User Acceptance Testing, visuelle Kommunikation und Kundenservice.

Ebenfalls interessant: Beyond Tellerrand: Die Highlights der familiären Web-Konferenz und Technical Summit: Die Microsoft-Konferenz zeigt euch die neuesten Trends aus Entwicklung und IT.