Smartphone-Alternative Blloc: Minimalismus statt App-Friedhof

Unsere Smartphones besitzen teilweise dutzende Apps, die eigentlich überflüssig sind oder nur der Belustigung dienen. Die Konzentration auf das Wesentliche geht teilweise völlig verloren.

Hier will Blloc Abhilfe schaffen. Volle Konzentration auf Konversationen mit Freunden und Geschäftspartnern, aber auch Flüge buchen oder einfach nur nach dem Wetter gucken. Alles möglich, allerdings in einer einzigen Timeline und nicht in fünf verschiedenen Apps.

Blloc ist ein sehr minimalistisches Smartphone mit einem neuen Ansatz das Betriebssystem zu nutzen. Das Smartphone verfügt über ein energiesparendes Display und eine Batterie in Größe einer Powerbank. Die Idee hinter Blloc war die Entwicklung eines Smartphones, das benutzerfreundlich aber dennoch nicht so teuer ist, berichtet Co-Founder und CPO Mladen Hoyss.