Größter US-Börsengang seit Facebook: Snap wird zum IPO mit 24 Milliarden Dollar bewertet

Snap, die Mutterfirma von Snapchat, kann ihre Aktien vor dem Börsengang teurer verkaufen als erwartet. Am Donnerstag wird sich das Startup auf das New Yorker Parkett wagen.

Ursprünglich hatte Snap eine Preisspanne von 14 bis 16 Dollar pro Aktie bei einem Börsengang angesetzt. Die Papiere der Snapchat-Mutter stoßen bei Anlegern aber auf so großes Interesse, dass das Startup den Ausgabepreis auf 17 Dollar pro Aktie angehoben hat. Insgesamt wird das 2011 gegründete Unternehmen rund 3,4 Milliarden Dollar mit seinem IPO einnehmen. Die Bewertung liegt bei 24 Milliarden Dollar. Damit blickt die Tech-Szene auf den größten Börsengang seit Alibaba, in den USA ist es der mit der höchsten Bewertung seit Facebook.

Die Papiere sollen mehr als zehnfach überzeichnet gewesen sein, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters mit Verweis auf interne Quellen. Snap habe demnach sogar 19 Dollar pro Aktie verlangen können. Das Unternehmen soll sich aber dagegen entschieden haben, den Preis höher anzusetzen, weil es sich lieber langfristige Investoren statt spekulative Hedgefonds habe sichern wollen.

Wird Snap an der Börse ein Facebook oder ein Twitter?

Dass die Nachfrage so immens ist, dürfte auch an dem schwierigen Vorjahr liegen. 2016 verzeichnete der Tech-Markt so wenig Börsengänge wie seit 2008 nicht mehr. Snap könnte mit einem erfolgreichen Börsengang als Vorbild für eine Reihe weiterer Unternehmen dienen. Ab Donnerstag listet die Firma 200 Millionen Aktien an der New Yorker Börse.

Die Zahlen von Snap haben die Euphorie vor dem Börsengang allerdings gedämpft. Obwohl das Unternehmen seinen Umsatz versiebenfachte, stiegen die Verluste deutlich. 2016 lag das Minus bei mehr als einer halbe Milliarde Dollar. Einige Beobachter fürchten deshalb einen ähnlichen Absturz wie bei Twitter. Das Netzwerk mit dem blauen Vogel war einst mit einem Ausgabepreis von 26 Dollar an die Börse gegangen – inzwischen liegt der Aktienpreis bei knapp 16 Dollar.

Es gibt aber auch Positivbeispiele. Auch auf Facebook schauten viele kritisch, sie bemängelten zu geringe mobile Umsätze und teils auch ein fehlendes Geschäftsmodell. Das soziale Netzwerk ging 2012 mit einem Ausgabepreis von 38 Dollar an die Börse. Aus heutiger Sicht ein Schnäppchen: Mittlerweile liegt der Aktienpreis bei gut 137 Dollar.

