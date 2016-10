Snapchat strebt bei Börsengang eine Bewertung von 35 Milliarden US-Dollar an

Snap Inc., die Mutterfirma von Snapchat, strebt bei einem Börsengang vier Milliarden US-Dollar Erlös an. Das könnte eine Bewertung von bis zu 35 Milliarden US-Dollar bedeuten.

Bewertung könnte sogar bei 40 Milliarden US-Dollar liegen

Laut Bloomberg verrieten Snapchat-Insider jetzt konkrete Zahlen zum geplanten Börsengang. Die Bewertung könnte sogar bei 40 Milliarden US-Dollar liegen, denn finale Zahlen gibt es noch nicht, so die Insider. Snapchat änderte vor kurzem den Namen der Firma zu Snap und gab die Veröffentlichung einer smarten Sonnenbrille bekannt. Während diese noch in diesem Jahr auf den Markt kommt, könnte der IPO im ersten Quartal 2017 über die Bühne gehen.

Snapchat arbeitet für den Börsengang mit den beiden Banken Morgan Stanley und der Goldmach Sachs Group zusammen. Außerdem sind JPMorgan Chase & Co., die Deutsche Bank AG, Allen & Co., Barclays Plc und Credit Suisse Group AG in den Prozess involviert.

Das Unternehmen mit Sitz in Los Angeles könnte Anfang 2017 an die Börse gehen. (Foto: Snapchat)

Geld für Weiterentwicklung von Hardware

Snapchat strebt 350 Millionen an Werbeumsatz in diesem Jahr an, im Vorjahr waren es noch 59 Millionen, schreibt Bloomberg. Noch im Mai stellte Snapchat eine neue Finanzierungsrunde in der Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar auf, diese verschaffte dem Unternehmen eine Bewertung von 18 Milliarden US-Dollar.

Techcrunch hebt hervor, dass vier Milliarden US-Dollar für den Börsengang eine beachtliche Summe ist, mit der Snap weiter an seiner Hardware arbeiten und andere Unternehmen kaufen kann. Bitstrips etwa kauften sie um 100 Millionen US-Dollar.

