Snapchat: Ex-Mitarbeiter behauptet, dass sie Investoren falsche Nutzer-Statistiken zeigen

Ein Ex-Mitarbeiter beschuldigt das Unternehmen in einer Klage, dass sie ihm falsche Zahlen präsentiert haben. Auch sollen sie von ihm Facebook-Geheimnisse verlangt haben.

Snapchat: Klage behauptet das Unternehmen präsentiert falsche Zahlen für den IPO

Der ehemalige Mitarbeiter soll nur drei Wochen bei dem Unternehmen gewesen sein, er kam von Facebook zu ihnen. Entlassen wurde er schließlich wieder im September 2015. Gerichtsunterlagen zeigen jetzt, dass er behauptet, dass Snapchat seither über den Grund seiner Entlassung nicht die Wahrheit sagt und deshalb ist es für ihn unmöglich einen anderen Job in der Branche zu bekommen.

Die Klage sagt, dass der ehemalige Mitarbeiter entlassen wurde, weil er sich weigerte falsche Zahlen zu präsentieren, um damit einen Börsengang für Snap, die Mutterfirma von Snapchat, leichter zu machen. Außerdem sollen sie von ihm interne Geheimnisse seines vorherigen Arbeitgebers, Facebook, verlangt haben. Er weigerte sich aber diese bekanntzugeben.

Snapchat weist die Vorwürfe zurück

Wie die Los Angeles Times berichtet, weist eine Snapchat-Sprecherin die Vorwürfe als gegenstandslos zurück. Die dazugehörigen Gerichtsunterlagen kann man sich auch online ansehen.

Der frühestmögliche Zeitpunkt für einen Snap-Börsengang ist im März. Snap hat im November bei der US-Börsenaufsicht SEC vertraulich die nötigen Papiere für den IPO eingereicht, das berichteten damals Insider. Die Firma ist mittlerweile auch mit Hardware am Markt vertreten. Die smarte Brille Spectacles ist derzeit in Pop-Up-Automaten in unterschiedlichen Locations erhältlich. Zuletzt wurde dieser etwa während der CES in Las Vegas gesehen.

In diesem Kontext auch interessant: Snapchat macht auf Augmented Reality: Das steckt hinter der Übernahme von Cimagine