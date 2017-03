Fulminanter IPO: Snapchat-Aktie startet mit 41 Prozent Gewinn

Anleger haben sich beim Börsendebüt der Snapchat-Mutter Snap um die Aktien der Firma hinter der beliebten Foto- und Nachrichten-App gerissen. Die Aktie macht zum Start einen Satz nach vorne.

Dank der hohen Nachfrage lag der Einstandskurs der am Donnerstag unter dem Kürzel SNAP erstmals an der New York Stock Exchange gehandelten Papiere der Snapchat-Mutter Snap mit 24 Dollar rund 41 Prozent über dem Ausgabepreis von 17 Dollar.

Mit breitem Lächeln im Gesicht läuteten die Unternehmensgründer Evan Spiegel (26) und Bobby Murphy (28) den Aktienhandel in New York ein – ein traditionelles Ritual, wenn Firmen ihre Papiere listen. Die beiden jungen Tech-Manager haben allen Grund zur Freude, der Börsengang macht sie offiziell zu Multimilliardären. Die Platzierung erreichte ein Volumen von 3,4 Milliarden Dollar (3,2 Mrd Euro). Snap war zum Börsendebüt insgesamt rund 24 Milliarden Dollar wert.

Snap-IPO: Aktienausgabepreis nach oben korrigiert

Schon vor dem Snap-Börsengang war die Preisspanne für die Ausgabe der Aktien wegen großer Nachfrage nach oben korrigiert worden – von von 14 bis 16 Dollar auf 17 Dollar. Insgesamt hat das 2011 gegründete Unternehmen damit zum Börsengang rund 3,4 Milliarden Dollar mit seinem IPO eingenommen. Die Bewertung zum Börsengang lag damit bei 24 Milliarden Dollar. Damit blickt die Tech-Szene auf den größten Börsengang seit Alibaba und das US-Unternehmen mit der höchsten Bewertung seit Facebook.

Die Papiere sollen mehr als zehnfach überzeichnet gewesen sein, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters mit Verweis auf interne Quellen. Snap habe demnach sogar 19 Dollar pro Aktie verlangen können. Das Unternehmen soll sich aber dagegen entschieden haben, den Preis höher anzusetzen, weil es sich lieber langfristige Investoren statt spekulative Hedgefonds habe sichern wollen.

Dass die Nachfrage so immens ist, dürfte auch an dem schwierigen Vorjahr liegen. 2016 verzeichnete der Tech-Markt so wenig Börsengänge wie seit 2008 nicht mehr. Snap könnte mit einem erfolgreichen Börsengang als Vorbild für eine Reihe weiterer Unternehmen dienen. Ab Donnerstag listet die Firma 200 Millionen Aktien an der New Yorker Börse. lhm/sdr/dpa

