Glänzende Nutzungsdauer, viel Wachstum: Was das aktuelle Snapchat-Zahlenwerk verrät

Trotz Konkurrenz geht die positive Entwicklung bei Snapchat weiter. Ein neuer Report blickt ins aktuelle Zahlenwerk.

Im Mobile App Report 2016 von comScore wurden die aktuellen Zahlen zur Snapchat-Nutzung veröffentlicht. Erstaunlicherweise, trotz der Konkurrenz von Instagram und Facebook, wachsen die Zahlen der App stetig.

Viele haben Snapchat installiert, aber wer nutzt die App wirklich intensiv? In dem nicht repräsentativen comScore-Reporting wurden rund 1.000 Nutzer ab 18 Jahren befragt. Die Nutzung beginnt allerdings weit vor dem 18. Lebensjahr: Je jünger, desto aktiver sind die Nutzer. Trotzdem zeigt das Reporting, dass in den USA bereits im April 2016 ganze 69 Prozent der 18- bis 24-Jährigen Snapchat installiert und mindestens einmal im Monat genutzt haben. Nur einen Monat später waren es 70 Prozent. Die Snapchat-Nutzung in den USA ist weit vor der in Deutschland, dennoch zeigt eine Statista-Studie, dass Europa sich auf dem zweiten Platz der meisten Snapchat-Nutzer befindet.

Snapchat wächst über Kernzielgruppe hinaus

Einen besonders starken Zuwachs verzeichnet die App des Startups in der Altersgruppe von 25 bis 34. Im April 2016 hatten 38 Prozent Snapchat auf ihrem Smartphone installiert, im Juni 2016 waren es bereits 41 Prozent, und selbst die Zielgruppe über 35 legte auf nunmehr 14 Prozent zu.

Die Installation ist der erste Schritt, danach kämpft die App um die Aufmerksamkeit der Nutzer. Und die hat sie. Die Nutzer verwenden aktiv Lenses, Geo-Filter, laden Videos und Fotos hoch und entdecken den Discover-Bereich. Täglich werden über zehn Milliarden Snaps angesehen. Das Wachstum von 350 Prozent zum Vorjahr wird Snapchat kaum übertrumpfen können. Trotzdem will das Unternehmen die Zahl der Views in allen Altersklassen steigern.

Von Snapchat besessen

Ebenso interessant sind auch die Ergebnisse der Verweildauer auf Snapchat. Für 25 Prozent der analysierten Nutzer ist Snapchat, gemessen an der Verweildauer, unter den Top 3 der jeweils installierten Apps. Bei den 18- bis 24-Jährigen liegt dieser Wert mit 34 Prozent nochmals deutlich höher.

Snapchat befindet sich im gleichen Umfeld wie Facebook, Twitter, Youtube und Instagram. Im übergeordneten Vergleich fällt Snapchat bisher klar hinter Facebook zurück. Laut comScore liegt auch Instagram noch vor Snapchat, Twitter wurde jedoch bereits überholt. Die Zeit ist unser kostbarstes Gut, und darum kämpfen Facebook, Google und auch Snapchat.

via www.futurebiz.de