Snooper’s Charter: Großbritannien segnet Vorratsdatenspeicherung ab

In Großbritannien sprechen sich nicht nur Datenschützer gegen das neue Gesetz aus: Beim Investigatory Powers Bill ist jetzt von „Supervorratsdatenspeicherung“ die Rede.

Snooper's Charter – also Schnüfflergesetz – nennen Datenschützer und andere Kritiker das neue Gesetz, dass in Kürze in Großbritannien in Kraft tritt und jetzt schon für reichlich Wirbel sorgt. Die britische Premierministerin Theresa May hatte das umstrittene Gesetz bereits im November 2015 vorgelegt. Jetzt wurde es von beiden Kammern im britischen Parlament abgesegnet.

Es ist vom „erdrückendsten Überwachungsgesetz der Welt" die Rede: Unter anderem wurde festgelegt, dass Internetanbieter von jetzt an verpflichtet sind, die besuchten Internetseiten ihrer Besucher für mindestens zwölf Monate zu speichern. Auch Geheimdiensten wird mit dem neuen Gesetz ausdrücklich erlaubt, sich in Smartphones, Computer oder Netzwerke zu hacken, wie Zeit Online berichtet. Es ist es wahrscheinlich, dass auch unbeteiligte Bürger überwacht werden, die in keinerlei Hinsicht verdächtig sind. Offiziell als Investigatory Powers Bill betitelt, weist das Gesetz weitere Schwachstellen auf.

Überwachung erfolgt nicht nur im begründeten Einzelfall

Nicht nur im Einzelfall wird überwacht: Im Ausland kann die Datenspeicherung auch massenhaft erfolgen. Das bedeutet, dass „viele Daten an einem unbekannten Ort“ gesammelt werden könnten. Sollte Großbritannien einen gezielten Terroranschlag vermuten, können die neuen Beschlüsse dazu genutzt werden, Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen und verdächtige Personen oder Institutionen zu überwachen. Das kann auch Menschen betreffen, die gar nicht in Großbritannien leben.

Ein weiterer Punkt sind die Internet Connection Records, die Protokolle, die Internet- und Telefonanbieter von jetzt an mindestens zwölf Monate aufbewahren müssen. Problematisch daran ist, laut Zeit Online, dass alles gespeichert wird, „was die Person mit dem Internet verbindet“ – wer wann welche Website aufruft, welche Apps genutzt werden, mit wem gechattet wird und auch was für E-Mails verschickt werden. All diese Daten werden für mindestens ein Jahr von allen Internetnutzern in Großbritannien erfasst.

Behörden können mit dem neuen Gesetz zum Beispiel Trojaner nutzen, um Daten auszuspähen. Auch gezielte Schwachstellen in Smartphones können genutzt werden, um sich Zugang zu vertraulichen Informationen zu verschaffen. Ein gesperrtes Smartphone ist von nun an kein Hindernis mehr, um sich einen Überblick über den User zu verschaffen. Datenschützer kritisieren vor allem, dass sich Unternehmen die sogenannten Zero-Day-Lücken zu Nutze machen könnten, um Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen. Eine Zero-Day-Lücke ist als Schwachstelle im IT-System einer Firma deklariert, gegen die zunächst nichts unternommen werden kann und die vorrangig durch einen fehlerhaften Code entsteht. Ein Rückblick: Apple hatte sich zuletzt im Frühjahr geweigert, ein iPhone für das FBI zu entsperren.

Polizei und Sicherheitsbehörden benötigen eine Erlaubnis – offiziell zumindest

Wer hacken und sich Zugriff verschaffen darf, wird dennoch geregelt – zumindest so halb. Demzufolge brauchen Polizisten und Sicherheitsbehörden für jeden Zugriff eine Erlaubnis. Die muss von einer höheren Instanz kommen, etwa von einem Außenministerium oder durch einen gerichtlichen Beschluss angeordnet. Mit diesen Maßnahmen soll dazu angehalten werden, das Gesetz nicht zu missbrauchen. Wie die genaue Kontrolle darüber allerdings erfolgen wird, ist nicht klar geregelt. Zusätzlich müsse jetzt noch geklärt werden, wie die Datenspeicherung der europäischen User erfolgen soll: Unternehmen müssten aufwendige Prozesse anwenden, um Inhalte zu filtern.

Die Diskussion über die Investigatory Powers Bill zog sich über ein Jahr in die Länge. Kritiker hoffen vor allem auf den europäischen Gerichtshof, der im kommenden Jahr über eine Unwirksamkeit des Gesetzes entscheiden könnte.

via www.zeit.de