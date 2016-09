Digitalisierung vs. Demokratie: Social Bots sollen Brexit verursacht haben

Wissenschaftler warnen schon seit längerem vor Gefahren für die Demokratie durch künstliche Intelligenz. Social Bots etwa sollen den Brexit mitverursacht haben.

Social Bots für Brexit verantwortlich?

Was bedeutet die zunehmende Digitalisierung, etwa in Form von Algorithmen, Supercomputern, künstlicher Intelligenz (KI) oder Social Bots, für die Demokratie? Einige Wissenschaftler warnen vor Gefahren durch die Steuerung des Verhaltens, unter anderem in einem im Dezember 2015 beim Wissenschaftsmagazin Spektrum veröffentlichten Digital-Manifest. Darin fordern neun von ihnen „Digitale Demokratie statt Datendiktatur“. Eine der ersten direkten Auswirkungen auf politische Entscheidungen soll im Rahmen des Brexit-Votums sichtbar geworden sein.

Digitalisierung: Social Bots können offenbar politische Entscheidungen beeinflussen. (Foto: Shutterstock)

Beim Brexit-Votum sollen Social Bots ein gewichtiges Wörtchen mitgeredet und die Abkehr Großbritanniens von der EU zumindest mitverursacht haben, erklärte der Sozialwissenschaftler und Internet-Experte Dirk Helbing gegenüber Spektrum.de. Helbing war einer der Mitunterzeichner des Digital-Manifests. Die britischen Forscher Philip Howard und Bence Kollanyi hatten vor dem britischen Referendum eine Woche lang die Twitter-Nachrichten zum Thema Brexit durchforstet. Sie kamen laut Helbing zu dem Schluss, dass automatisch generierte Tweets das Pro-Brexit-Lager stark gemacht hätten.

Social Bots und Co.: Digitalisierung nicht verteufeln

Wer für die offenbar absichtliche Beeinflussung verantwortlich war, steht nicht fest. Hinter den Social Bots und ihren Pro-Brexit-Nachrichten hätten aber politische und wirtschaftlich Interessen gestanden, meint Helbing. Der Wissenschaftler warnt zudem vor einer zunehmenden Datenhörigkeit. Die könnte zur Folge haben, dass „die digitale Entwicklung auf eine globale, zentrale Gesellschaftssteuerung [hinausläuft], die von künstlicher Intelligenz gelenkt wird“, sagte Helbing im Interview mit Spektrum.de. Im besten Fall könnte die Digitalisierung aber auch zur Weiterentwicklung von Demokratie und Wirtschaft verwendet werden. Dabei könnten künftig das Internet der Dinge, die Blockchain-Technologie und die Komplexitätsforschung eine Rolle spielen.

Auch interessant zum Thema Brexit: „Harter“ Brexit: 76 Prozent der britischen Firmenchefs wollen ins Ausland