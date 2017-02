Social-Media-Experte Philipp Steuer im Podcast: „Snapchat könnte für Snap das werden, was iTunes für Apple ist“

In der 22. Folge des Filterblase-Podcasts spricht Luca Caracciolo mit dem Social-Media-Experten Philipp Steuer über Snapchat und den bevorstehenden Börsengang von Snap.

„Wir sind eine Camera-Company“, sagt Snap-CEO Evan Spiegel in dem Video, das im Vorfeld des Börsengangs Überzeugungsarbeit für sein Unternehmen leisten soll. Kamera-Unternehmen? Snapchat? Was auf den ersten Blick nach purer Rhetorik klingt, ist bei genauerer Betrachtung durchaus verständlich. Dann nämlich, wenn Snapchat nicht so sehr in direkte Konkurrenz zu Facebook, Instagram und Whatsapp treten will, sonder eher in die Fußstapfen von Apple: Als Hardware-Unternehmen. Nicht aus reiner Willkür hat sich Snapchat etwa in Snap umbenannt und vor einigen Monaten die Kamera-Brille Spectacles auf den Markt gebracht, die es seit Kurzem auch online zu kaufen gibt – zumindest in den USA.

„Snapchat wäre für Snap dann das, was iTunes für Apple ist: Ausspielende Plattform für Medieninhalte“, erklärt Philip Steuer im Podcast. Was das genau bedeutet und wie stark Snapchat unter dem Vorstoß von Facebook leidet, das Story-Format auch in Whatsapp und der Facebook-App einzuführen, diskutieren die Beiden in der knapp 45 Minuten langen Sendung.

