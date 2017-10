Sonos One: Multiroom-Speaker mit Alexa-Integration ist offiziell

Die Home-Sound-Experten von Sonos haben am Mittwoch ihren ersten Lautsprecher mit Alexa-Integration vorgestellt. Außerdem öffnet sich die Plattform für viele Dienste - etwa für Airplay 2.

Sonos One: Schicker Multiroom-Speaker mit Amazon Alexa

Sonos versteht sich seit 2016 weniger als reiner Hersteller von Wireless-Lautsprecher-Systemen. Stattdessen will sich das Unternehmen auf Partnerschaften rund um bezahltes Streaming und „auf die Zukunft der Musik“ fokussieren, wie Ex-CEO Seth MacFarlane vor etwa zwei Jahren ankündigte. Darüber hinaus spiele künftig Sprachsteuerung eine elementare Rolle – entsprechend hatte Sonos bereits vor geraumer Zeit angekündigt, Support für Amazons Sprachassistenten Alexa zu liefern. Langfristig wolle man weitere Sprachdienste wie den Google Assistant einbinden.

Der Sonos One: Per Sprachbefehl Musik steuern dank Alexa-Integration. (Bild: Sonos)

Mit dem neuesten Produkt aus dem Hause Sonos bewegt sich das Unternehmen in genau diese Richtung: Der Sonos One besitzt alle Funktionen eines klassischen Sonos-Speakers, wird aber wie ein Amazon Echo oder Google Home um sechs Fernfeld-Mikrofone und weitere notwendige Komponenten erweitert, um so auch per Sprache bedient werden zu können. Im Innern des Lautsprechers stecken ferner zwei Verstärker der Klasse D und speziell angefertigte Treiber, um besten Klang zu liefern. Wie die Play:1 lassen sich zwei One-Lautsprecher zu Stereospeakern koppeln.

Bilder Sonos One. (Bild: Sonos) 1 von 6

Wie beim Echo könnt ihr die Mikrofone des Sonos One bei Bedarf deaktivieren. Bei ausgestellten Mikros sind die LEDs auf der Oberseite des Lautsprechers abgestellt, lauscht Alexa, leuchten die Lichter. Der One kann entweder per WLAN oder bei Bedarf auch via Ethernet mit dem heimischen WLAN verbunden werden. Der neue Sonos One kann ab sofort zum Preis von 229 Euro in den Farben Schwarz und Weiß vorbestellt werden, ab dem 24. Oktober 2017 wird er ausgeliefert. Der Play:1 ohne Alexa-Support bleibt zum gleichen Preis im Angebot.

Sonos: Public Beta für Alexa ab heute verfügbar – Google Assistant ab 2018

Im Zuge der Vorstellung des neuen Speakers hat Sonos außerdem angekündigt, die vor Monaten versprochene Sprachsteuerung per Amazons Sprachassistenten Alexa als öffentliche Beta-Version zu veröffentlichen. Falls ihr keinen Sonos One euer Eigen nennt, könnt ihr euer bestehendes Setup mit einem Echo oder Echo Dot verbinden. Die Sprachsteuerung könne laut Sonos nach Aktivierung nahtlos auch per Spotify und weiteren Diensten gesteuert werden.

Damit nicht genug: Ab 2018 werdet ihr euer Sonos-System auch über den Google Assistant steuern können.

Sonos künftig mit Airplay-2-Support ab 2018

Wie 2016 angekündigt, hört es mit Alexa nicht auf. Sonos zufolge plane das Unternehmen weitere Partnerschaften für das System. Sonos soll ein Heim-Sound-System kreieren, das offen ist und zur Demokratisierung von Diensten diene. Sonos unterstütze derzeit über 80 Musikdienste auf seiner Plattform. Bis 2018 soll Sonos sich zu einer offenen Plattform entwickeln. Hierfür wird das Unternehmen eine Reihe von APIs anbieten, auf die Partner zugreifen können.

Zu den ersten Partnern gehören Pandora, Tidal, das Radionetzwerk iHeart Radio und Audible – über diese Dienste könnt ihr künftig direkt euer Sonos-System steuern, ohne die Sonos-App öffnen zu müssen. Darüber hinaus wird Apples Airplay 2 unterstützt.

