Sony Xperia XZ1 compact: Endlich wieder ein kleines Smartphone mit Top-Ausstattung

Sony meldet sich zur IFA 2017 mit einem spannenden Smartphone für Fans kompakter Geräte zurück: Das Sony Xperia XZ1 compact ist ein High-End-Modell mit 4,6-Zoll-Display und Android 8.0 ab Werk.

Sony Xperia XZ1 compact: „Make Flaggschiffe small again“

Sie zählen zu einer bedrohten Gattung, die kompakten Smartphone-Topmodelle mit ordentlicher Oberklasse-Ausstattung. Jetzt bringt Sony mit seinem Xperia XZ1 compact nach einer Zwischenphase abgespeckter Kompakt-Modelle wie dem Xperia X compact aus dem vergangenen Jahr ein vollwertiges Topmodell mit Vollausstattung.

Das Sony Xperia XZ1 compact kommt in zahlreichen Farben, im vertrauten Design. (Bild: Sony)

Das Display des Xperia XZ1 compact besitzt eine Bilddiagonale von 4,6 Zoll und ist mit seinen Abmessungen von 129 x 64 x 9,3 Millimetern regelrecht klein, wenn man die Maße mit der Konkurrenz vergleicht. Mit 9,3 Millimetern ist es zwar kein dünnes Gerät, die Technik und der 2.700 Milliamperestunden-Akku müssen aber irgendwo hin. Das Displaypanel besitzt zwar nur 1.280 x 720 Pixel, also HD-Auflösung, bei der Größe reicht das aber vollkommen aus – das Xperia XZ1 compact besitzt eine Pixeldichte von 319 ppi.

Beim Prozessor setzt Sony auf Qualcomms aktuellen Top-Chip, den Snapdragon 835, der unter anderem auch in LGs ebenfalls im Zuge der IFA 2017 präsentierten neuen Topmodell LG V30 zu finden ist. Der Arbeitsspeicher ist vier Gigabyte groß, der interne UFS-Speicher umfasst 32 Gigabyte und kann bei Bedarf per microSD-Karte um bis zu 256 Gigabyte erweitert werden.

Das Sony Xperia XZ1 compact ist wasser- und staubfest. (Bild: Sony)

Anzeige

Sony Xperia XZ1 compact mit 19-Megapixel-Hauptkamera und 3D-Scanmodus

Wir sind gespannt, wie gut die Kamera des Sony Xperia XZ1 compact in der Praxis abschneidet. (Bild: Sony)

Das 140 Gramm leichte Gerät besitzt eine 19-Megapixel-Kamera auf der Rückseite, die wie das größere, ebenso im Zuge der IFA angekündigte Xperia XZ1 mit 5,2-Zoll-Display, mit Motion Eye-Technologie und integriertem Speicher auf dem Bildsensor ausgestattet ist. Mit dieser Technologie sollen nicht nur scharfe Bilder und Videos aufgenommen werden können, auch Zeitlupenaufnahmen mit bis zu 960 Bildern pro Sekunde und 3D Scans sollen möglich sein. Mit der 3D-Scan-Funktion können Sony zufolge räumliche Aufnahmen verschiedener Objekte, zum Beispiel eines Kopfes, eines Gesichts oder von Lebensmitteln und anderen Dingen angefertigt werden. Die Frontkamera mit „Super-Weitwinkel“ löst mit acht Megapixeln auf und besitzt einen Display-Blitz damit Selfies auch bei Dunkelheit gelingen.

Zur weiteren Ausstattung des Xperia XZ1 compact gehören Cat-15-LTE und WLAN nach 802.11 ac-Standard. Bluetooth ist in Version 5.0 verbaut, zudem sind GPS und NFC enthalten. Der Akku kann per USB-C-Port geladen werden. Wie andere Xperia-Modelle ist es mit Wasser- und Staubschutz nach IP65/68 ausgestattet. Frontseitig sind Stereolautsprecher, an der Seite ist ein Fingerabdrucksensor in den Powerbutton integriert.

Bilder 1 von 30

Sony Xperia Xz1 compact und Co.: Die ersten Geräte mit Android 8.0 Oreo

Das Sony Xperia XZ1 compact ist nicht sonderlich dünn, aber kompakt. (Bild: Sony)

Mit dem neuen Xperia XZ1 compact und dem größeren Modell mit Topausstattung, dem XZ1, liefert Sony seine ersten Geräte mit Android 8.0 Oreo ab Werk aus. Bis sie in den Handel kommen, vergehen zwar noch einige Wochen, aber wenn es Anfang Oktober dann soweit ist, sind die Geräte mit Googles leckerer Keksversion bestückt. Die Modelle anderer Hersteller erhalten das Update womöglich erst gegen Ende des Jahres oder noch später.

Auch wenn es kleiner ist, die Topausstattung kostet: Sony verlangt für sein XZ1 compact 599 Euro (UVP). Es wird in den Farben Black, Snow Silver, Horizon Blue und Twilight Pink in den Handel kommen – Amazon bietet es sogar schon zur Vorbestellung an (Provisions-Link).

Weitere Artikel zur IFA 2017:

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links – auch Affiliate-Links genannt – verwendet und sie durch „(Provisions-Link)" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision vom Verkäufer, für den Besteller entstehen keine Mehrkosten.