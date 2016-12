Konkurrenz für Spotify: Soundcloud startet Streaming-Abo in Deutschland

Mit Soundcloud Go bietet der Musikstreaming-Dienst jetzt auch in Deutschland ein kostenpflichtiges Abo an. Nutzer der Gratis-Variante sehen und hören zukünftig allerdings Werbung.

Soundcloud Go: Spotify-Konkurrent will mit 135 Millionen Songs punkten

Schon im März 2016 ging Soundcloud mit einem kostenpflichtigen Musikstreaming-Abo in sieben Ländern an den Start. Jetzt ist das Soundcloud Go getaufte Angebot auch in Deutschland verfügbar. Der Anbieter wirbt mit dem weltweit größten Audio-Streaming-Katalog. Derzeit sollen 135 Millionen Lieder abrufbereit sein. Neben Songs von bekannten Größen der Musikindustrie soll Soundcloud Go auch viele unbekanntere Künstler im Programm haben und sich so von Konkurrenten wie Spotify oder Apple Music absetzen.

Der Preis für Soundcloud Go orientiert sich am Rest der Branche: Das Musikstreaming-Abo schlägt mit monatlich 9,99 Euro zu Buche. Wer das Abonnement über die iOS-App des Anbieters abschließt, zahlt allerdings 12,99 Euro, da Soundcloud einen zusätzlichen Betrag an Apple entrichten muss. Jedoch ist es möglich, das Abo zum normalen Preis im Web abzuschließen und anschließend trotzdem die iOS-App zu verwenden.

Musikstreaming: Auch Soundcloud bietet jetzt ein bezahltes Musik-Abo an. (Screenshot: Soundcloud)

Soundcloud: Nutzer der kostenlosen Variante hören und sehen Werbung

Wer keine Lust auf ein kostenpflichtiges Soundcloud-Go-Abo hat, der wird in Zukunft mit verschiedenen Werbeformaten konfrontiert. Dazu zählt Audio-Werbung, die vor Songs oder auch inmitten von Playlists abgespielt wird. Außerdem soll es Video-basierte Werbung und prominent beworbene Songs und Mixe geben. Für zahlende Soundcloud-Go-Kunden entfällt die Werbung.

Bislang hat sich Soundcloud über die sogenannten Pro-Accounts finanziert. Für jährlich 100 Euro können Musiker oder Labels damit Begrenzungen für Up- und Downloads aufheben. Es bleibt abzuwarten, wie die Soundcloud-Nutzer auf die Änderungen reagieren, zumal die Plattform immer eine etwas andere Ausrichtung als Dienste wie Spotify hatte und ein eher partizipatorisches Konzept verfolgte, bei dem der Musikkonsum nur eine von vielen Nutzungsmöglichkeiten war.

