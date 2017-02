Wir müssen soziale Medien wieder großartig machen

Facebook und andere soziale Medien sind zu reinen Empörungsmaschinen verkommen. Doch das lässt sich wieder ändern – vor allem durch konstruktives und optimistisches Teilen.

Empörungsmaschine, Durchlauferhitzer, Filterblase – das sind die Begriffe, die mir aktuell nur noch einfallen, wenn ich an Facebook denke. Der Newsfeed-Algorithmus bestimmt, welche Inhalte wir in Facebook zu sehen bekommen und was das Unternehmen für uns als relevant bewertet. Und da fällt mir jetzt auf die Füße, woran ich in jahrelanger Kleinarbeit ganz bewusst hingearbeitet habe: Mein durch und durch politisierter Nachrichtenstrom. Der – und das fiel mir schwer einzugestehen – nur noch mit Negativ-News aufmacht. Das Öffnen der Facebook-App bewirkt bei mir zurzeit vor allem eines: Unwohlsein, aber auch totale Kreativlosigkeit.

Soziale Medien steuern unsere Wahrnehmung

Das lag vor allem auch an Trump, Putin, Höcke, Erdogan, Farage, Le Penn – all diese Demagogen, die soziale Medien derzeit für ihre Zwecke missbrauchen, um ihre vorwiegend desktrutiven Botschaften unter die Menschen zu bringen – mit Hilfe von Fake-News, Polemik, Social Bots und anderen Methoden. Aber eben auch an den Medien und den einzelnen Nutzern selbst, die jede kleine Nachricht zu irgendeiner Ausschweifung, total geschockt weiterverbreiteten. Es sind eben auch diese Menschen in meinem Newsfeed, die streckenweise genauso laut schreien, wie diejenigen, die sie selbst genau dafür kritisieren.

Ich möchte nicht falsch verstanden werden: Es ist gut hinzugucken, es ist gut das Spotlight auf die gefährlichen Entwicklungen in der Welt zu werfen und ich freue mich, dass der Vorwurf, meine Generation sei politikverdrossen, nur ein Mythos zu sein scheint. Wir sind nicht gleichgültig. Dennoch frage ich mich, ob es reicht, jeden Tag in immer gleichem Maße, in nicht abreißen wollender Kontinuität, die ständigen Provokationen weiterzutragen und sie sarkastisch zu kommentieren, um schlussendlich dann doch nur die verlängerten Arme für die Messages der Autokraten zu sein?

Wo sind die spannenden Projekte und Gestalter, die uns in diesen trist anmutenden Zeiten inspirieren und Licht bieten? Die, die Welt besser machen? Ich habe in den letzten Monaten viel zu wenig davon gesehen. Lediglich zwei Menschen haben mich in meinem Facebook-Umfeld inspiriert: die eine Person, mit einem gegründeten Watchblog und der Ambition dreiste Lügen der Fake-News-Anbieter zu entlarven. Die andere Person mit einem Post über ihr Ehrenamt, das sie seit Beginn der Flüchtlingskrise selbstlos ausführt, um geflüchteten Kindern bei ihren Schulaufgaben zu helfen. Es gibt da draußen so viele wertvolle Geschichten, die erzählt und geteilt werden könnten und sollten.

Ich weiß nicht, ob mein Blick einfach abstumpft. Ob eben meine Filterblase dafür sorgt, dass ich so denke, wie ich gerade denke. Aber es gab mal eine Zeit, während des Willkommenssommers, da war unsere Haltung noch viel konstruktiver. Da haben Medien über Helfer berichtet, über Fortschritte und mein Newsfeed war voll von Projekten, die sich aufmachten, Probleme zu lösen. Das war eine Phase in der zwar auch Empörung stattfand, aber in der eben genauso auch gezeigt wurde, dass die Zeiten nicht nur schlecht sind, sondern uns auch zu neuen Höchstleistungen motivieren. Und heute? Heute besteht die Höchstleistung gefühlt nur noch aus Weltuntergangsstimmung.

Realität ist die Interpretation unserer Wahrnehmung

Ich kann das nicht gut finden. Wir brauchen wieder mehr Optimismus in den Newsfeeds der sozialen Netzwerke – und somit in den eigenen Köpfen. Und zwar auch und gerade im Kleinen. Nicht nur, wenn ein außergewöhnliches Event wie der Women’s March uns inspiriert. Ein gesunder Optimismus hilft uns dabei, Energien zu entwickeln beziehungsweise sie so zu bündeln, dass kreative Gedanken entstehen und dass unsere Wirklichkeit zu positiveren Empfindungen führt. Gestern Morgen schrieb ich lapidar und reaktionär: „Facebook-freier Februar in 3, 2, 1... go! #CantSeeTrumpsAnymore“. Das nahm ich zurück, weil es absurd ist, sich Social Media selbst so zu vermiesen.

Wir müssen den Trumps dieser Welt die sozialen Netzwerke wieder entreißen – und uns nicht bloß auf deren Klickvieh reduzieren lassen. Realität ist die Interpretation unserer Wahrnehmung, heißt es. Und an dieser Wahrnehmung müssen wir von Grund auf neu feilen, indem wir nicht auf jede Provokation aufspringen und sie reaktionär teilen. Und indem wir wieder mehr Augenmerk auf die konstruktiven Dinge richten. Können wir das schaffen?